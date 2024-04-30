"Хорошая новость для болельщиков "Зенита", что клуб продлит контракт с Семаком до лета 2030 года. Семак проделал качественную и результативную работу. Альтернативы Семаку я не вижу", - цитирует Погребняка "Чемпионат".
Сегодня стало известно, что главный тренер "Зенита" Сергей Семак договорился с клубом о продлении истекающего летом 2025-го года контракта до конца сезона 2029/30.
В текущем сезоне "Зенит" лидирует в чемпионате России после 26-ти туров, а также продолжает соревноваться за победу в Кубке России. В РПЛ с 50-ю очками "Зенит" опережает "Краснодар" по дополнительным показателям и "Динамо" - на 3 очка. В Кубке России, где "Зенит" добрался до финала Пути РПЛ, подопечные Семака встретятся в двухматчевом противостоянии с ЦСКА.
Погребняк: Семак проделал качественную работу в "Зените". Альтернативы ему я не вижу
Экс-форвард сборной России Павел Погребняк оценил работу главного тренера "Зенита" Сергея Семака.
Фото: официальный сайт "Урала"