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Анатолий Пахомов: после чемпионата мира "Сочи" покажет достойную и интересную игру
"Сочи" покажет достойную и интересную игру после проведения в России чемпионата мира 2018 года, заявил мэр Сочи Анатолий Пахомов.
В субботу бывший форвард сборной Австралии по футболу Харри Кьюэлл, бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин, а также мэр Сочи Александр Пахомов открыли парк Кубка конфедераций в Сочи.
"Мы понимаем, что футбол требует больших денег, и у нас есть финансовая поддержка. Это вселяет надежду на то, что после чемпионата мира по футболу ФК "Сочи" покажет достойную и интересную игру. Я в этом уверен.
После того, как в очередной раз наша уникальная "Жемчужина" распалась, к нам пришло понимание того, что должны быть свои ребята, и футбольный клуб "Сочи" создавали исключительно с одной целью - там должны играть наши пацаны. По большому счету сегодняшний состав состоит из дворовых ребят, но я думаю эти дворовые ребята стали более подготовленные. Конечно, нам нужны будут более подготовленные профессионалы, и мы этим занимаемся. Но, тем не менее, первый шаг сделан", - цитирует Пахомова ТАСС.
В субботу бывший форвард сборной Австралии по футболу Харри Кьюэлл, бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин, а также мэр Сочи Александр Пахомов открыли парк Кубка конфедераций в Сочи.
"Мы понимаем, что футбол требует больших денег, и у нас есть финансовая поддержка. Это вселяет надежду на то, что после чемпионата мира по футболу ФК "Сочи" покажет достойную и интересную игру. Я в этом уверен.
После того, как в очередной раз наша уникальная "Жемчужина" распалась, к нам пришло понимание того, что должны быть свои ребята, и футбольный клуб "Сочи" создавали исключительно с одной целью - там должны играть наши пацаны. По большому счету сегодняшний состав состоит из дворовых ребят, но я думаю эти дворовые ребята стали более подготовленные. Конечно, нам нужны будут более подготовленные профессионалы, и мы этим занимаемся. Но, тем не менее, первый шаг сделан", - цитирует Пахомова ТАСС.
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