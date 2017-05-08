Главный тренер "Луча-Энергии" отправлен в отставку

Главный тренер "Луча-Энергии" Константин Емельянов отправлен в отставку, а исполняющим обязанности назначен Александр Ушахин."Последние результаты команды нас не удовлетворяли. Необходимо было встряхнуть футболистов перед решающими играми первенства. Конец сезона команда проведет под руководством Александра Ушахина. Сейчас у нас одна задача - остаться в ФНЛ, о понижении в классе не может быть и речи. В оставшихся трех матча команда обязана набирать очки", – исполнительный директор АФК "Луч-Энергия" Александр Голубчиков.Ушахин в сезоне-2014/15 он уже работал в должности главного тренера "Луча-Энергии", а до настоящего времени занимал посты руководителя программ развития детско-юношеского футбола клуба, а также старшего тренера молодежного состава.