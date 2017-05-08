Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:05
СМИ: Мирча Луческу покинет "Зенит" (58)
СМИ: Мирча Луческу покинет "Зенит" (58)
17:05
Александр Тарханов: "Урал" не восстановился психологически после поражения от "Локомотива" (4)
Александр Тарханов: "Урал" не восстановился психологически после поражения от "Локомотива" (4)
16:10
Валерий Газзаев: "Спартаку" необходимо усилить оборону перед выступлением в Лиге чемпионов (7)
Валерий Газзаев: "Спартаку" необходимо усилить оборону перед выступлением в Лиге чемпионов (7)
15:03
Войцех Ковалевски: работаю на то, чтобы "Легия" встретилась со "Спартаком" в Лиге чемпионов (30)
Войцех Ковалевски: работаю на то, чтобы "Легия" встретилась со "Спартаком" в Лиге чемпионов (30)
15:00
От победы над "Зенитом" до поражения "Зенита". Большой путь "Спартака" к юбилейному чемпионству (9)
От победы над "Зенитом" до поражения "Зенита". Большой путь "Спартака" к юбилейному чемпионству (9)
Главный тренер "Луча-Энергии" отправлен в отставку
Главный тренер "Луча-Энергии" Константин Емельянов отправлен в отставку, а исполняющим обязанности назначен Александр Ушахин.
"Последние результаты команды нас не удовлетворяли. Необходимо было встряхнуть футболистов перед решающими играми первенства. Конец сезона команда проведет под руководством Александра Ушахина. Сейчас у нас одна задача - остаться в ФНЛ, о понижении в классе не может быть и речи. В оставшихся трех матча команда обязана набирать очки", – исполнительный директор АФК "Луч-Энергия" Александр Голубчиков.
Ушахин в сезоне-2014/15 он уже работал в должности главного тренера "Луча-Энергии", а до настоящего времени занимал посты руководителя программ развития детско-юношеского футбола клуба, а также старшего тренера молодежного состава.
ФК "Луч-Энергия"
"Последние результаты команды нас не удовлетворяли. Необходимо было встряхнуть футболистов перед решающими играми первенства. Конец сезона команда проведет под руководством Александра Ушахина. Сейчас у нас одна задача - остаться в ФНЛ, о понижении в классе не может быть и речи. В оставшихся трех матча команда обязана набирать очки", – исполнительный директор АФК "Луч-Энергия" Александр Голубчиков.
Ушахин в сезоне-2014/15 он уже работал в должности главного тренера "Луча-Энергии", а до настоящего времени занимал посты руководителя программ развития детско-юношеского футбола клуба, а также старшего тренера молодежного состава.
ФК "Луч-Энергия"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.