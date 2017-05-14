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Футболист "Спартака-2" сломал ногу в матче с "Химками"

Защитник футбольного клуба "Спартак-2" Иван Хомуха получил закрытый перелом правой голени, сообщает ТАСС.

Травма произошла во время матча 37-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против подмосковных "Химок". Хомуха сломал ногу в концовке встречи после жесткого столкновения и был увезен на машине скорой помощи в больницу.
Теги: Спартак-2 Химки
Сегодня, 20:06
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(1)
№3 Написал: nedva Russia (Сегодня, 20:30) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья парню.
Регистрация: 23.11.2009
№2 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 20:25) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья парню.
Регистрация: 2.08.2015
№1 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 20:11) #
  • +1
  •  (3)

Ёпрст.... Как же так? Поправиться поскорее.
Регистрация: 6.10.2009
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