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Футболист "Спартака-2" сломал ногу в матче с "Химками"
Защитник футбольного клуба "Спартак-2" Иван Хомуха получил закрытый перелом правой голени, сообщает ТАСС.
Травма произошла во время матча 37-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против подмосковных "Химок". Хомуха сломал ногу в концовке встречи после жесткого столкновения и был увезен на машине скорой помощи в больницу.
Травма произошла во время матча 37-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против подмосковных "Химок". Хомуха сломал ногу в концовке встречи после жесткого столкновения и был увезен на машине скорой помощи в больницу.
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