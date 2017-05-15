Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:20
Валерий Рейнгольд: отсутствие Денисова в сборной? Черчесов должен понять, что нужно вызывать лучших (2)
Валерий Рейнгольд: отсутствие Денисова в сборной? Черчесов должен понять, что нужно вызывать лучших (2)
13:52
Анатолий Бышовец: Ребров мог бы быть в сборной, а игра Шатова и Кокорина оставляет желать лучшего (6)
Анатолий Бышовец: Ребров мог бы быть в сборной, а игра Шатова и Кокорина оставляет желать лучшего (6)
11:25
Гендиректор "Динамо": у Погребняка есть хороший вариант в Австралии, но он не рвется уходить (16)
Гендиректор "Динамо": у Погребняка есть хороший вариант в Австралии, но он не рвется уходить (16)
Комитет по этике рассмотрит дело Георгия Мелкадзе
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит дело полузащитника "Спартака-2" Георгия Мелкадзе, сообщил председатель комитета Семен Андреев.
"Мы получили документы на рассмотрение дела Мелкадзе. Документы я пока не разбирал, но, по-моему, речь идет об оскорблении судьи", - цитирует Андреева ТАСС.
После выездного матча 34-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с "Тосно" (1:1), который прошел 29 апреля, Мелкадзе написал в "Инстаграме" следующее: "Судила бригада клоунов. Но забивай мы свои моменты - и судья бы их не спас. Спасибо за поддержку". Арбитром встречи был Олег Иванов из Воронежа.
"Мы получили документы на рассмотрение дела Мелкадзе. Документы я пока не разбирал, но, по-моему, речь идет об оскорблении судьи", - цитирует Андреева ТАСС.
После выездного матча 34-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с "Тосно" (1:1), который прошел 29 апреля, Мелкадзе написал в "Инстаграме" следующее: "Судила бригада клоунов. Но забивай мы свои моменты - и судья бы их не спас. Спасибо за поддержку". Арбитром встречи был Олег Иванов из Воронежа.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.