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Комитет по этике рассмотрит дело Георгия Мелкадзе

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит дело полузащитника "Спартака-2" Георгия Мелкадзе, сообщил председатель комитета Семен Андреев.

"Мы получили документы на рассмотрение дела Мелкадзе. Документы я пока не разбирал, но, по-моему, речь идет об оскорблении судьи", - цитирует Андреева ТАСС.

После выездного матча 34-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с "Тосно" (1:1), который прошел 29 апреля, Мелкадзе написал в "Инстаграме" следующее: "Судила бригада клоунов. Но забивай мы свои моменты - и судья бы их не спас. Спасибо за поддержку". Арбитром встречи был Олег Иванов из Воронежа.
Теги: Мелкадзе Спартак-2
Сегодня, 18:37
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