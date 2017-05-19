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РФС выдал "Тосно" лицензию на следующий сезон

По итогам заседаний Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ, состоявшихся 15 и 18 мая 2017 г., были приняты следующие решения:

- Выдать Лицензии РФС на спортивный сезон 2017/2018 гг. футбольным клубам:

1. «Тосно» г. Тосно Ленинградская область
2. «Олимпиец» г. Нижний Новгород
3. «Динамо-Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург
4. «Ротор-Волгоград» г. Волгоград
5. «Торпедо Москва» г. Москва
6. «Зенит-Ижевск» г. Ижевск
7. «Авангард» г. Курск

РФС
Теги: Тосно
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