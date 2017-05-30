Нижегородский "Олимпиец" вышел в ФНЛ

Нижегородский "Олимпиец" обыграл новотроицкий клуб "Носта" со счетом 3:0 в матче 26-го тура и занял первое место в зоне "Урал-Поволжье" чемпионата ПФЛ.Главным тренером "Олимпийца" является Николай Писарев, который с 2010 по 2015 год возглавлял молодежную сборную России.