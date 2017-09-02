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Александр Григорян: мы потеряли два очка

Главный тренер "Арарата" Александр Григорян прокомментировал ничью своей команды в матче против "Металлурга" (1:1).

"Мы потеряли 2 очка. Увлеклись контролем мяча, а между тем, не смогли сдержать форварда команды соперника и пропустили гол. Во втором тайме не реализовали несколько моментов", - цитирует Григоряна Onedivision.ru.
Теги: Григорян Арарат Металлург
Сегодня, 22:13
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