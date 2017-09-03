Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Александр Точилин: пока на знаем, где "Динамо" сыграет с "Зенитом"

Главный тренер "Динамо-СПб" Александр Точилин пока не знает, на каком стадионе состоится дерби с "Зенитом" в рамках 1/16 финала Кубка России.

– Принято ли решение по поводу места кубкового матча против "Зенита"?

– Это вопрос к руководству. Насколько я знаю, мы до конца не решили для себя, где мы будем проводить эту встречу. Для нас нет разницы, где играть.

ФНЛ
Теги: Точилин Динамо СПБ Зенит
Сегодня, 14:44
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.