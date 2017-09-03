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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Джакомо Бонавентура вернулся в строй
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Александр Точилин: пока на знаем, где "Динамо" сыграет с "Зенитом"
Главный тренер "Динамо-СПб" Александр Точилин пока не знает, на каком стадионе состоится дерби с "Зенитом" в рамках 1/16 финала Кубка России.
– Принято ли решение по поводу места кубкового матча против "Зенита"?
– Это вопрос к руководству. Насколько я знаю, мы до конца не решили для себя, где мы будем проводить эту встречу. Для нас нет разницы, где играть.
ФНЛ
– Принято ли решение по поводу места кубкового матча против "Зенита"?
– Это вопрос к руководству. Насколько я знаю, мы до конца не решили для себя, где мы будем проводить эту встречу. Для нас нет разницы, где играть.
ФНЛ
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