Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:09
Владимир Федотов: "Оренбург" показал себя сплочённой командой, которая способна решать большие задачи
Владимир Федотов: "Оренбург" показал себя сплочённой командой, которая способна решать большие задачи
17:02
В кассах стадиона "Химки" на матч Сборной России и "Динамо" собралась очередь порядка 300 человек (фото) (4)
В кассах стадиона "Химки" на матч Сборной России и "Динамо" собралась очередь порядка 300 человек (фото) (4)
11:20
Георгий Тигиев: даже не допускаем мысли, что "Спартак" может стать последним в группе Лиги чемпионов (4)
Георгий Тигиев: даже не допускаем мысли, что "Спартак" может стать последним в группе Лиги чемпионов (4)
Владимир Федотов: "Оренбург" показал себя сплочённой командой, которая способна решать большие задачи
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов прокомментировал победу над "Крыльями Советов" (3:2).
"Благодарю болельщиков за фантастическую поддержку. Наши футболисты молодцы. Несмотря на погоду, показали класс и мастерство, самоотдачу и характер. Мы показали себя сплоченной командой, которая способна решать большие задачи, но следующие матчи будут не менее напряженные. У соперника собраны квалифицированные игроки и стандарты это их грозное оружие. А в матче равных команд это грозный аргумент", - цитирует Федотова официальный сайт ФНЛ.
"Благодарю болельщиков за фантастическую поддержку. Наши футболисты молодцы. Несмотря на погоду, показали класс и мастерство, самоотдачу и характер. Мы показали себя сплоченной командой, которая способна решать большие задачи, но следующие матчи будут не менее напряженные. У соперника собраны квалифицированные игроки и стандарты это их грозное оружие. А в матче равных команд это грозный аргумент", - цитирует Федотова официальный сайт ФНЛ.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.