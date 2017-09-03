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Владимир Федотов: "Оренбург" показал себя сплочённой командой, которая способна решать большие задачи

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов прокомментировал победу над "Крыльями Советов" (3:2).

"Благодарю болельщиков за фантастическую поддержку. Наши футболисты молодцы. Несмотря на погоду, показали класс и мастерство, самоотдачу и характер. Мы показали себя сплоченной командой, которая способна решать большие задачи, но следующие матчи будут не менее напряженные. У соперника собраны квалифицированные игроки и стандарты это их грозное оружие. А в матче равных команд это грозный аргумент", - цитирует Федотова официальный сайт ФНЛ.
Теги: Крылья Советов Оренбург
Сегодня, 17:09
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