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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Владимир Федотов: мы достаточно надёжно сыграли в обороне
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов поделился комментариями после ничьей в 12-м туре ФНЛ с "Томью".
- Напряжённый поединок, мы к такому готовились, ожидали именно силового футбола со стороны команды соперника. Мы достаточно надёжно сыграли в обороне. Вратарь по-настоящему вступил в действие только на 95-й минуте. Хозяева создали голевой момент как раз после силового давления: подобрали мяч, мы немного прозевали и получили такой неприятный момент. Было неплохое движение, неплохие моменты, но с нашей стороны не хватало сегодня разума. Мы думали, что будем выглядеть хуже в функциональном плане после прошлого поединка при 37 градусах жары, но надо отдать должное – ребята очень постарались, выжали максимум и эти травмы – это как раз результат игры в прошлом поединке.
- Была ли неожиданной новая схема игры "Томи"?
- Мы видели, что в игре с "Сибирью" они уже перешли на игру в 4 защитника и думали, что возможен такой переход и в игре с нами. Это не стало для нас какой-то неожиданностью. То, что не было второго мощного форварда – пожалуй, было неожиданностью.
- "Оренбург" считается одним из фаворитов ФНЛ, но старт у вас не задался, с чем это связано?
- Я командой руковожу последние 5 матчей, поэтому не могу говорить. Я не был в тех условиях и поэтому не могу ответить на этот вопрос.
ФНЛ
- Напряжённый поединок, мы к такому готовились, ожидали именно силового футбола со стороны команды соперника. Мы достаточно надёжно сыграли в обороне. Вратарь по-настоящему вступил в действие только на 95-й минуте. Хозяева создали голевой момент как раз после силового давления: подобрали мяч, мы немного прозевали и получили такой неприятный момент. Было неплохое движение, неплохие моменты, но с нашей стороны не хватало сегодня разума. Мы думали, что будем выглядеть хуже в функциональном плане после прошлого поединка при 37 градусах жары, но надо отдать должное – ребята очень постарались, выжали максимум и эти травмы – это как раз результат игры в прошлом поединке.
- Была ли неожиданной новая схема игры "Томи"?
- Мы видели, что в игре с "Сибирью" они уже перешли на игру в 4 защитника и думали, что возможен такой переход и в игре с нами. Это не стало для нас какой-то неожиданностью. То, что не было второго мощного форварда – пожалуй, было неожиданностью.
- "Оренбург" считается одним из фаворитов ФНЛ, но старт у вас не задался, с чем это связано?
- Я командой руковожу последние 5 матчей, поэтому не могу говорить. Я не был в тех условиях и поэтому не могу ответить на этот вопрос.
ФНЛ
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