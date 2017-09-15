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У форварда "Енисея" Саркисова диагностирован разрыв передней крестообразной связки

Нападающий "Енисея" Артур Саркисов не поможет команде в ближайших матчах, сообщает официальный сайт клуба.

У 30-летнего армянина диагностирован разрыв передней крестообразной связки и латерального мениска. Точные сроки восстановления игрока пока неизвестны.
Теги: Саркисов Енисей
Сегодня, 03:08
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