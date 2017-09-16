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Юрий Газзаев: "Волгарь" одержал заслуженную победу

Главный тренер "Волгаря" Юрий Газзаев прокомментировал победу в матче против "Оренбурга" (2:0) в 14-м туре ФНЛ.

"Если коротко, то заслуженная победа. При хорошей игре достаточно, качественной – соответствующий результат. Если брать моменты у наших ворот, у ворот соперника, то, конечно, счёт мог быть и больше. Безусловно, достаточно жёсткий график со сложными переездами. Безусловно, выдержать этот график непросто. Наверное, все команды тяжело с этим справляются. И все думают о том, как восстановить футболистов к следующей игре. Мы, может быть, в плане ротации несколько отличаемся от других. Но, считаю, не было ни одного футболиста, который выпадал. Все достаточно качественно сыграли. Поэтому болельщиков с заслуженной победой. Хорошо поддерживали. Наверное, потому что играли тоже хорошо", - цитирует Газзаева пресс-служба клуба.
Теги: Газзаев Ю. Волгарь Оренбург
Вчера, 23:46
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