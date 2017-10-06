Сергей Кормильцев: будем ждать возвращения "Торпедо" на футбольный российский Олимп

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:34
Александр Бубнов: с Кореей сборная России способна действовать с позиции силы, диктовать условия (2)
Александр Бубнов: с Кореей сборная России способна действовать с позиции силы, диктовать условия (2)
21:30
Уэльс обыграл Грузию
Уэльс обыграл Грузию
19:20
Александр Кокорин: празднование голов в стиле Тотти? Не хочу об этом рассказывать, это личное (1)
Александр Кокорин: празднование голов в стиле Тотти? Не хочу об этом рассказывать, это личное (1)
18:06
Наставник австрийской молодежки: хочется отметить Мелкадзе - это хороший игрок и великий актер
Наставник австрийской молодежки: хочется отметить Мелкадзе - это хороший игрок и великий актер
16:58
Молодежная сборная России обыграла сверстников из Австрии и вышла на первое место в группе (4)
Молодежная сборная России обыграла сверстников из Австрии и вышла на первое место в группе (4)
14:59
Станислав Черчесов: Лунев и другие вратари - охотники. Им нужно доставать Акинфеева (видео) (6)
Станислав Черчесов: Лунев и другие вратари - охотники. Им нужно доставать Акинфеева (видео) (6)
14:06
Илья Геркус: донесли до совета директоров нашу озабоченность по поводу финансового фэйр-плей (2)
Илья Геркус: донесли до совета директоров нашу озабоченность по поводу финансового фэйр-плей (2)
12:35
Борис Игнатьев: нашим соперникам по товарищеским встречам не хватает тактической образованности (3)
Борис Игнатьев: нашим соперникам по товарищеским встречам не хватает тактической образованности (3)
Сергей Кормильцев: будем ждать возвращения "Торпедо" на футбольный российский Олимп
Бывший капитан "Торпедо" Сергей Кормильцев прокомментировал новость о том, что у московского клуба сменился владелец.
"Я рад смене владельца "Торпедо". Всё, что способствует возрождению великой команды, приветствуется. Хочется, чтобы это было на долгие годы. Пусть новое руководство вернёт славу "Торпедо" в московском и российском футболе. Считаю, что это хорошая новость сегодняшнего дня.
Что касается возможной отставки президента «Торпедо» Александра Тукманова, то мы с ним не пересекались в клубе. Однако вижу, какой негативный фон идёт от отношений президент – болельщики. Да и результаты и положение команды говорят сами за себя. Все факты сейчас против Тукманова. Наверное, его отставка станет закономерной.
Будем ждать возвращения "Торпедо" на футбольный российский Олимп. Я очень переживаю за команду, как и все, кто имеет к ней отношение. Слежу за результатами, сморю трансляции в Интернете, а хочется делать это по телевизору. Желаю удачи "Торпедо" и самых высоких результатов", - цитирует Кормильцева "Чемпионат.сом".
"Я рад смене владельца "Торпедо". Всё, что способствует возрождению великой команды, приветствуется. Хочется, чтобы это было на долгие годы. Пусть новое руководство вернёт славу "Торпедо" в московском и российском футболе. Считаю, что это хорошая новость сегодняшнего дня.
Что касается возможной отставки президента «Торпедо» Александра Тукманова, то мы с ним не пересекались в клубе. Однако вижу, какой негативный фон идёт от отношений президент – болельщики. Да и результаты и положение команды говорят сами за себя. Все факты сейчас против Тукманова. Наверное, его отставка станет закономерной.
Будем ждать возвращения "Торпедо" на футбольный российский Олимп. Я очень переживаю за команду, как и все, кто имеет к ней отношение. Слежу за результатами, сморю трансляции в Интернете, а хочется делать это по телевизору. Желаю удачи "Торпедо" и самых высоких результатов", - цитирует Кормильцева "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.