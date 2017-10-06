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Сергей Кормильцев: будем ждать возвращения "Торпедо" на футбольный российский Олимп

Бывший капитан "Торпедо" Сергей Кормильцев прокомментировал новость о том, что у московского клуба сменился владелец.

"Я рад смене владельца "Торпедо". Всё, что способствует возрождению великой команды, приветствуется. Хочется, чтобы это было на долгие годы. Пусть новое руководство вернёт славу "Торпедо" в московском и российском футболе. Считаю, что это хорошая новость сегодняшнего дня.

Что касается возможной отставки президента «Торпедо» Александра Тукманова, то мы с ним не пересекались в клубе. Однако вижу, какой негативный фон идёт от отношений президент – болельщики. Да и результаты и положение команды говорят сами за себя. Все факты сейчас против Тукманова. Наверное, его отставка станет закономерной.

Будем ждать возвращения "Торпедо" на футбольный российский Олимп. Я очень переживаю за команду, как и все, кто имеет к ней отношение. Слежу за результатами, сморю трансляции в Интернете, а хочется делать это по телевизору. Желаю удачи "Торпедо" и самых высоких результатов", - цитирует Кормильцева "Чемпионат.сом".
Теги: Тукманов Торпедо
Сегодня, 21:29
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