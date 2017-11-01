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Трое футболистов в ПФЛ дисквалифицированы за ставки, матч "Смена" - "Иртыш" будет переигран

Игроки "Смены" (Комсомольск-на-Амуре) Ибрагим Базаев и Игорь Балдин, а также бывший футболист команды Нариман Гусалов дисквалифицированы на два года за ставки на матч чемпионата ПФЛ с "Иртышом", сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

Заседание КДК РФС, на котором был рассмотрен инцидент, состоялось в среду. Встреча "Смена" - "Иртыш" зоны "Восток" чемпионата ПФЛ прошла 20 сентября в Комсомольске-на-Амуре и завершилась победой омской команды со счетом 1:0.

"Ассоциация ПФЛ выявила участие в ставках игроков на матч "Смена" - "Иртыш". Выявлены три человека, которые делали на этот матч ставки в букмекерской конторе. Все футболисты дали признательные обвинения. КДК принял решение дисквалифицировать на два года футболистов "Смены" Балдина и Базаева и футболиста Гусалова, который на данный момент не является игроком клуба.

Также принято решение аннулировать результат матча "Смена" - "Иртыш", назначить переигровку и предложить ассоциации ПФЛ определить ее дату и время", - цитирует Григорьянца ТАСС.
Теги: Григорьянц
Сегодня, 17:06
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