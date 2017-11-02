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Глава ПФЛ: Мутко в курсе ситуации вокруг матча "Смена" – "Иртыш"

Глава ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал скандал во втором дивизионе.

– С футболистами, конечно, разговаривали, – сказал Соколов. – Себя они, понятное дело, не оправдывают. Раскаиваются.

– Как вы смогли выйти на все это дело?

– Это информация служебного характера. Поэтому не буду это комментировать, потому что позже мы не сможем контролировать и выявлять подобные ситуации.

– В курсе ли всей этой ситуации глава РФС Виталий Мутко?

– Да, он в курсе.

– И какое у него мнение, учитывая скорый домашний чемпионат мира?

– Эта история никак не связана с клубами или лигой. Это касается исключительно тех игроков, которые принимали участие. Здесь нет никакого имиджевого удара. Тут вина исключительно футболистов, которые в итоге понесли наказание. Во всей этой ситуации нет вины "Смены" или "Иртыша".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мутко
Вчера, 23:24
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