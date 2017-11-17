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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Игрокам и персоналу "Крыльев" не платят зарплату уже 3 месяца?
В "Крыльях Советов" игроки и персонал клуба не получают зарплату на протяжении трех месяцев, сообщает ТРК "Терра".
Вопрос решился на прошлой неделе, когда губернская дума выделила "Крыльям" 200 миллионов рублей. 200 миллионов рублей пойдут на содержание футбольной пирамиды, которая насчитывает почти тысячу человек, начиная от команд мастеров до детских. Собственные заработки клуба в 2017 году составили 276 миллионов рублей. В эту цифру входят доходы от продаж билетов и абонементов, привлечения спонсоров, инвесторов и продажи прав на игроков. Однако в 2017 году на содержание клубу необходимо порядка 700 миллионов.
"На сегодня мы ужались с учетом ФНЛ порядка где-то 400-450 миллионов. Я отталкиваюсь от цифры миллиард триста по прошлому году, и нам не хватает порядка 50-70 миллионов до завершения сезона, чтобы без долгов уйти команде. Но об этом знает губернатор, об этом знает минфин. "Крылья" сейчас получат эти средства. Все долговые обязательства мы погасим. Они существуют, и, я думаю, к концу годы мы постараемся выйти в ноль. Думаю, что мы в межсезонье сделаем определенные выводы, усилимся на каких-то точечных позициях. Это необходимо делать, но я скажу, задача стоит вернуться как минимум в 1-2 места, и тут конкуренция будет высокая, хотя мы принимаем и "Енисей", и "Оренбург" дома – разница там 5 очков между нами и первым местом – это некритично", – сказал член совет директоров "Крыльев" Дмитрий Шляхтин.
Вопрос решился на прошлой неделе, когда губернская дума выделила "Крыльям" 200 миллионов рублей. 200 миллионов рублей пойдут на содержание футбольной пирамиды, которая насчитывает почти тысячу человек, начиная от команд мастеров до детских. Собственные заработки клуба в 2017 году составили 276 миллионов рублей. В эту цифру входят доходы от продаж билетов и абонементов, привлечения спонсоров, инвесторов и продажи прав на игроков. Однако в 2017 году на содержание клубу необходимо порядка 700 миллионов.
"На сегодня мы ужались с учетом ФНЛ порядка где-то 400-450 миллионов. Я отталкиваюсь от цифры миллиард триста по прошлому году, и нам не хватает порядка 50-70 миллионов до завершения сезона, чтобы без долгов уйти команде. Но об этом знает губернатор, об этом знает минфин. "Крылья" сейчас получат эти средства. Все долговые обязательства мы погасим. Они существуют, и, я думаю, к концу годы мы постараемся выйти в ноль. Думаю, что мы в межсезонье сделаем определенные выводы, усилимся на каких-то точечных позициях. Это необходимо делать, но я скажу, задача стоит вернуться как минимум в 1-2 места, и тут конкуренция будет высокая, хотя мы принимаем и "Енисей", и "Оренбург" дома – разница там 5 очков между нами и первым местом – это некритично", – сказал член совет директоров "Крыльев" Дмитрий Шляхтин.
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