"Аршавин и Кержаков выделялись. Еще Быстров был — очень быстро бегал, ха-ха! Если бы в то время уже царил Месси, я бы сказал, что Аршавин — его копия. Невероятно техничный игрок!" - заявил Кирицэ.
Румынский футболист Даниэл Кирицэ выступал за "Зенит" с 2002 по 2004 год на позиции защитника. Румын провел 66 матчей во всех турнирах, в которых отличился двумя голами и двумя голевыми передачами.
Андрей Аршавин является воспитанником "Зенита", вместе с командой нападающий выиграл чемпионат России, Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. В сезоне 2008/09 Аршавин перешел в лондонский "Арсенал", в котором играл до 2013 года. В декабре 2018 года футболист завершил карьеру, сейчас Андрей Сергеевич работает в структуре "Зенита" на должности заместителя генерального директора по спортивному развитию.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Экс-игрок "Зенита" Кирицэ: Аршавин был копией Месси
Бывший игрок "Зенита" Даниэл Кирицэ поделился воспоминаниями о воспитаннике "сине-бело-голубых" Андрее Аршавине.
Фото: ТАСС