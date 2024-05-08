"Дзюба может остаться в РПЛ, найдутся желающие, как минимум, ещё на год подписать с ним контракт. Допустим, какая-то команда новичок, те же "Химки", если его пригласят. Или команды, которые останутся, например, «Факел», «Пари НН», «Урал». Не думаю, что Дзюба будет требовать ту зарплату, которая у него была в «Локомотиве». Человек уже много лет в футболе, скорее всего, уже заработал", - заявил Сенников.
35-летний нападающий Артем Дзюба выступает в составе московского "Локомотива" с февраля 2023-го года после ухода из турецкого "Адана Демирспор". В текущем сезоне на счету форварда четыре забитых мяча в 21-м матче Премьер-лиги. Контракт Дзюбы с "железнодорожниками" истекает в конце текущего сезона.
В весенней части сезона Дзюба потерял место в основном составе "Локомотива". Ранее стало известно, что игрок отказался от опции автоматического продления контракта с клубом при достижении определенных условий. За три тура до конца сезона "Локомотив" с 44-мя очками в активе располагается на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ.
Источник: "Metaratings"
Сенников: найдутся желающие подписать с Дзюбой контракт - те же "Химки" или "Факел", "Пари НН" и "Урал"
Экс-футболист "Локомотива" Дмитрий Сенников поделился предположениями о том, где экс-нападающий сборной России Артем Дзюба может продолжить свою карьеру.
Фото: ФК "Локомотив"