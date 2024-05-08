"У меня этот результат не вызывает удивления. Не в один момент всё это произошло. У нас была чехарда с тренерами, меняли наставников как перчатки. Поэтому заранее было видно, что всё к этому идёт, что сезон будет сложный и, скорее всего, что команда будет внизу турнирной таблицы", - заявил Терехов.
По итогам 27-ми туров чемпионата России "Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице. В активе команды 20 набранных очков. Отставание "Сочи" от "Факела" и "Урала", которые располагаются в зоне стыковых матчей, составляет 8 очков. До 12-го места, которое гарантирует сохранение прописки в РПЛ, 9 очков.
В следующем туре подопечные Роберта Морено встретятся с "Пари НН". Игра пройдет в Сочи 12-го мая и будет завершать программу 28-го тура Премьер-лиги.
Источник: "Metaratings"
Терехов: результаты "Сочи" не вызывают удивления. Заранее было видно, что всё к этому идёт
Экс-футболист "Сочи" Сергей Терехов прокомментировал выступление своей бывшей команды в текущем сезоне РПЛ.
Фото: официальный сайт "Сочи"