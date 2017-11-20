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"Шинник" объявил выговор главному тренеру Побегалову

"Шинник" выступил с заявлением по поводу неудачного выступления команды и сделал выговор главному тренеру команды Александру Побегалову.

"Руководством клуба в связи с неудовлетворительным выступлением команды в последних 6 турах, в которых набрано всего лишь два очка, а также в связи с проигрышем команды в первом домашнем матче на новой Малой футбольной арене "Шинник", ставшим большим разочарованием для многочисленных болельщиков команды, главному тренеру ФК "Шинник" Побегалову А.М. как не обеспечившему надлежащий уровень подготовки футбольного коллектива объявлен выговор", - говорится на официальном сайте клуба.
Теги: Побегалов Шинник
Сегодня, 21:42
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(1)
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:26) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Из партии исключат ведь


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:08) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Жоско, могли бы для начала на вид вынести или замечание вынести.
Дурь конечно, ну хоть новость из клуба будет.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Игорь футболист г.Самара (Сегодня, 21:58) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Как во времена СССР . Еще бы написали с занесением в трудовую книжку.


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Не берегете вы себя Юрий Венидиктович, все о футболе России думаете.
Регистрация: 21.09.2010
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