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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Шинник" объявил выговор главному тренеру Побегалову
"Шинник" выступил с заявлением по поводу неудачного выступления команды и сделал выговор главному тренеру команды Александру Побегалову.
"Руководством клуба в связи с неудовлетворительным выступлением команды в последних 6 турах, в которых набрано всего лишь два очка, а также в связи с проигрышем команды в первом домашнем матче на новой Малой футбольной арене "Шинник", ставшим большим разочарованием для многочисленных болельщиков команды, главному тренеру ФК "Шинник" Побегалову А.М. как не обеспечившему надлежащий уровень подготовки футбольного коллектива объявлен выговор", - говорится на официальном сайте клуба.
"Руководством клуба в связи с неудовлетворительным выступлением команды в последних 6 турах, в которых набрано всего лишь два очка, а также в связи с проигрышем команды в первом домашнем матче на новой Малой футбольной арене "Шинник", ставшим большим разочарованием для многочисленных болельщиков команды, главному тренеру ФК "Шинник" Побегалову А.М. как не обеспечившему надлежащий уровень подготовки футбольного коллектива объявлен выговор", - говорится на официальном сайте клуба.
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