Анатолий Давыдов: думаю, "Зенит-2" нарушил правила fair play, потому что нам не дали пенальти

Главный тренер "Зенита-2" Анатолий Давыдов после матча 25-го тура первенства ФНЛ со "Спартаком-2" (1:1) подчеркнул, что игра была непростой.– Непростая игра, но мы настраивались на жесткую борьбу. Грамотный вратарь нас несколько раз выручил, – сказал Давыдов. – В раздевалке поблагодарил ребят за то, что они во втором тайме вышли на поле с горящими глазами. Появились определенные люди, начали вести игру.– Если это не было сделано, то я согласен. Это не очень хорошо, мне это не нравится. Но я не видел эпизода. Я среагировал, только когда тренер "Спартака" подбежал и начал говорить нам про fair play. Я был удивлен и тренеру сказал, что это не очень хорошо. Но это наша жизнь футбольная, и мы сами должны решать такие моменты. Но я думаю, что такой эпизод произошел из-за того, что нам не дали пенальти – нашего игрока прилично подрубили в спину. Будем говорить – вряд ли это в следующий раз повторится.– Он мне говорил: "Сядьте на место, сидите". Что это значит?! Я и так на своем месте, у меня есть своя зона, в которой я могу стоять, лежать. Вот и все.