Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:44
Анатолий Давыдов: думаю, "Зенит-2" нарушил правила fair play, потому что нам не дали пенальти (1)
Анатолий Давыдов: думаю, "Зенит-2" нарушил правила fair play, потому что нам не дали пенальти (1)
22:16
Георги Миланов: спасибо всем болельщикам ЦСКА за превосходную поддержку в это трудное для меня время
Георги Миланов: спасибо всем болельщикам ЦСКА за превосходную поддержку в это трудное для меня время
16:16
Денис Кулаков: в матче с "Краснодаром" у нас будет шанс реабилитироваться за поражение от "Уфы" (1)
Денис Кулаков: в матче с "Краснодаром" у нас будет шанс реабилитироваться за поражение от "Уфы" (1)
15:52
Слепой болельщик "Ливерпуля" подал жалобу на полицию из-за того что у него отобрали трость (2)
Слепой болельщик "Ливерпуля" подал жалобу на полицию из-за того что у него отобрали трость (2)
Анатолий Давыдов: думаю, "Зенит-2" нарушил правила fair play, потому что нам не дали пенальти
Главный тренер "Зенита-2" Анатолий Давыдов после матча 25-го тура первенства ФНЛ со "Спартаком-2" (1:1) подчеркнул, что игра была непростой.
– Непростая игра, но мы настраивались на жесткую борьбу. Грамотный вратарь нас несколько раз выручил, – сказал Давыдов. – В раздевалке поблагодарил ребят за то, что они во втором тайме вышли на поле с горящими глазами. Появились определенные люди, начали вести игру.
– Дмитрий Гунько возмущен тем, что "Зенит" в концовке не дал мяч "Спартаку". Таким образом, не были соблюдены принципы fair play. Согласны ли вы с ним?
– Если это не было сделано, то я согласен. Это не очень хорошо, мне это не нравится. Но я не видел эпизода. Я среагировал, только когда тренер "Спартака" подбежал и начал говорить нам про fair play. Я был удивлен и тренеру сказал, что это не очень хорошо. Но это наша жизнь футбольная, и мы сами должны решать такие моменты. Но я думаю, что такой эпизод произошел из-за того, что нам не дали пенальти – нашего игрока прилично подрубили в спину. Будем говорить – вряд ли это в следующий раз повторится.
– В добавленное время, перед голом, вы о чем-то говорили с судьей. О чем?
– Он мне говорил: "Сядьте на место, сидите". Что это значит?! Я и так на своем месте, у меня есть своя зона, в которой я могу стоять, лежать. Вот и все.
"Спорт-Экспресс"
– Непростая игра, но мы настраивались на жесткую борьбу. Грамотный вратарь нас несколько раз выручил, – сказал Давыдов. – В раздевалке поблагодарил ребят за то, что они во втором тайме вышли на поле с горящими глазами. Появились определенные люди, начали вести игру.
– Дмитрий Гунько возмущен тем, что "Зенит" в концовке не дал мяч "Спартаку". Таким образом, не были соблюдены принципы fair play. Согласны ли вы с ним?
– Если это не было сделано, то я согласен. Это не очень хорошо, мне это не нравится. Но я не видел эпизода. Я среагировал, только когда тренер "Спартака" подбежал и начал говорить нам про fair play. Я был удивлен и тренеру сказал, что это не очень хорошо. Но это наша жизнь футбольная, и мы сами должны решать такие моменты. Но я думаю, что такой эпизод произошел из-за того, что нам не дали пенальти – нашего игрока прилично подрубили в спину. Будем говорить – вряд ли это в следующий раз повторится.
– В добавленное время, перед голом, вы о чем-то говорили с судьей. О чем?
– Он мне говорил: "Сядьте на место, сидите". Что это значит?! Я и так на своем месте, у меня есть своя зона, в которой я могу стоять, лежать. Вот и все.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.