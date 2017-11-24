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Анатолий Давыдов: думаю, "Зенит-2" нарушил правила fair play, потому что нам не дали пенальти

Главный тренер "Зенита-2" Анатолий Давыдов после матча 25-го тура первенства ФНЛ со "Спартаком-2" (1:1) подчеркнул, что игра была непростой.

– Непростая игра, но мы настраивались на жесткую борьбу. Грамотный вратарь нас несколько раз выручил, – сказал Давыдов. – В раздевалке поблагодарил ребят за то, что они во втором тайме вышли на поле с горящими глазами. Появились определенные люди, начали вести игру.

– Дмитрий Гунько возмущен тем, что "Зенит" в концовке не дал мяч "Спартаку". Таким образом, не были соблюдены принципы fair play. Согласны ли вы с ним?

– Если это не было сделано, то я согласен. Это не очень хорошо, мне это не нравится. Но я не видел эпизода. Я среагировал, только когда тренер "Спартака" подбежал и начал говорить нам про fair play. Я был удивлен и тренеру сказал, что это не очень хорошо. Но это наша жизнь футбольная, и мы сами должны решать такие моменты. Но я думаю, что такой эпизод произошел из-за того, что нам не дали пенальти – нашего игрока прилично подрубили в спину. Будем говорить – вряд ли это в следующий раз повторится.

– В добавленное время, перед голом, вы о чем-то говорили с судьей. О чем?

– Он мне говорил: "Сядьте на место, сидите". Что это значит?! Я и так на своем месте, у меня есть своя зона, в которой я могу стоять, лежать. Вот и все.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак-2 Зенит-2
Сегодня, 22:44
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№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:51) #
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Что самое красиврое в футболе?-Гол , его и получили, а принцип фейр-плей лишь довесок к футболу. Его кстати давно не соблюдают, если он мешает футболу.


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