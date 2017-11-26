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Павел Гусев: постараемся в весенней части исправить ситуацию

Главный тренер "Факела" Павел Гусев прокомментировал итоги матча против "Енисея".

"Хочу поблагодарить ребят за настрой и самоотдачу, за стремление играть в футбол. Судьбу матча решило более высоко исполнительское мастерство соперника. Но в целом игра была равная. У нас были моменты, и нам нужно было их реализовывать. Мы постараемся в весенней части исправить ситуацию, ведь из 13 игр 8 мы играем дома. Причем 6 матчей с прямыми конкурентами. Очковое отставание у нас не критичное. Нам нужно отдохнуть и потом плодотворно подготовится. Руководство делает все, чтобы открыть трансферное окно. Тогда добавим новых игроков с опытом игры в ФНЛ. Кандидаты на пополнение у нас есть. Но некоторыми нашими игроками интересуются другие клубы", - цитирует Гусева официальный сайт ФНЛ.
Теги: Гусев Факел Енисей
Сегодня, 10:33
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