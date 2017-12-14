Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:43
Виталий Мутко: скорее всего, матч Россия - Франция пройдет в "Лужниках". Французы имеют право выбирать (1)
Виталий Мутко: скорее всего, матч Россия - Франция пройдет в "Лужниках". Французы имеют право выбирать (1)
18:25
Эмануэль Маммана: надеюсь сыграть на чемпионате мира, хотя в сборной Аргентины много сильных защитников (2)
Эмануэль Маммана: надеюсь сыграть на чемпионате мира, хотя в сборной Аргентины много сильных защитников (2)
17:48
Денис Маслов: если в РФПЛ станет меньше команд, у молодёжи будет меньше шансов играть против сильных клубов (2)
Денис Маслов: если в РФПЛ станет меньше команд, у молодёжи будет меньше шансов играть против сильных клубов (2)
17:17
Эмануэль Маммана: в Аргентине у всех клубов много болельщиков, в России - только у топ-клубов (6)
Эмануэль Маммана: в Аргентине у всех клубов много болельщиков, в России - только у топ-клубов (6)
16:31
Роналдиньо подался в политику (1)
Роналдиньо подался в политику (1)
12:05
Дмитрий Ананко: если в атаке у "Спартака" все неплохо, то в обороне надо работать и работать (4)
Дмитрий Ананко: если в атаке у "Спартака" все неплохо, то в обороне надо работать и работать (4)
Сергей Ташуев: Маляров из "Кубани" пригодился бы многим клубам в РФПЛ
Российский тренер Сергей Ташуев считает, что полузащитник "Кубани" Никита Маляров мог бы усилить многие клубы из российской Премьер-Лиги.
"Сейчас в Премьер-Лиге виден дефицит классических центральных хавбеков. Нужны такие полузащитники, которые могут вести игру. Видно это даже по сборной России. А ведь есть игроки в ФНЛ, которые могут усилить РФПЛ. Скажу о том, кого знаю. Полузащитник "Кубани" Никита Маляров — вот первый кандидат.
Маляров уже много лет играет очень стабильно, не позволяя себе опускать планку, а главное – он прогрессирует из года в год. Надёжный игрок с хорошей креативной составляющей и большим запасом работоспособности. Когда он играл за "Спартак-Нальчик" в РФПЛ, был ещё слишком молод, сегодня у него нормальный футбольный возраст. Он пригодился бы многим клубам в РФПЛ, это его уровень, а ФНЛ он давно перерос", - цитирует Ташуева "Чемпионат.сом".
"Сейчас в Премьер-Лиге виден дефицит классических центральных хавбеков. Нужны такие полузащитники, которые могут вести игру. Видно это даже по сборной России. А ведь есть игроки в ФНЛ, которые могут усилить РФПЛ. Скажу о том, кого знаю. Полузащитник "Кубани" Никита Маляров — вот первый кандидат.
Маляров уже много лет играет очень стабильно, не позволяя себе опускать планку, а главное – он прогрессирует из года в год. Надёжный игрок с хорошей креативной составляющей и большим запасом работоспособности. Когда он играл за "Спартак-Нальчик" в РФПЛ, был ещё слишком молод, сегодня у него нормальный футбольный возраст. Он пригодился бы многим клубам в РФПЛ, это его уровень, а ФНЛ он давно перерос", - цитирует Ташуева "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.