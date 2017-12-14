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Сергей Ташуев: Маляров из "Кубани" пригодился бы многим клубам в РФПЛ

Российский тренер Сергей Ташуев считает, что полузащитник "Кубани" Никита Маляров мог бы усилить многие клубы из российской Премьер-Лиги.

"Сейчас в Премьер-Лиге виден дефицит классических центральных хавбеков. Нужны такие полузащитники, которые могут вести игру. Видно это даже по сборной России. А ведь есть игроки в ФНЛ, которые могут усилить РФПЛ. Скажу о том, кого знаю. Полузащитник "Кубани" Никита Маляров — вот первый кандидат.

Маляров уже много лет играет очень стабильно, не позволяя себе опускать планку, а главное – он прогрессирует из года в год. Надёжный игрок с хорошей креативной составляющей и большим запасом работоспособности. Когда он играл за "Спартак-Нальчик" в РФПЛ, был ещё слишком молод, сегодня у него нормальный футбольный возраст. Он пригодился бы многим клубам в РФПЛ, это его уровень, а ФНЛ он давно перерос", - цитирует Ташуева "Чемпионат.сом".
Теги: Ташуев
Сегодня, 20:00
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