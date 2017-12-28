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Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Главный тренер "Кубани" Евгений Калешин прошел стажировку на базе "Сампдории"
Главный тренер "Кубани" Евгений Калешин прошел стажировку на базе "Сампдории" в Генуе.
Командировка продлилась с 17 по 26 декабря. Во время поездки 39-летний специалист провел беседу с наставником "грифонов" Марко Джампаоло, а также посетил матч 17-го тура чемпионата Италии "Сампдория" – "Сассуоло" (0:1) и игру 18-го тура "Ювентус" – "Рома" (1:0).
– На начало декабря у меня была запланирована поездка в Лилль, но с увольнением Марсело Бьелсы она потеряла свою актуальность/ Пришлось в срочном порядке искать другие варианты, и, во многом благодаря нашему партнеру – компании InStat Football, – решение было найдено.
Было очень интересно познакомиться с инфраструктурой "Сампдории", увидеть рабочий процесс изнутри, прикоснуться к нюансам подготовки одной из ведущих итальянских команд.
– Какие отличия, в сравнении с российским чемпионатом, первыми бросились в глаза?
– Самое главное – внимание к мелочам. Та же "Сампдория" не обладает огромными ресурсами, но имеющиеся средства расходуются очень рационально, с максимальной пользой для дела.
В клубе внушительный тренерский штаб, учтены малейшие детали в работе, вплоть до того, что есть отдельный специалист, отвечающий за состояние бутс игроков. В итоге это внимание к деталям дает общий результат.
– Удалось ли пообщаться с наставником генуэзцев Марко Джампаоло, являющимся, как говорят, одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Италии?
– Да, несмотря на плотный график, он нашел время для почти часовой беседы. У нас получился открытый разговор, мистер Джампаоло сразу сказал: "Задавай любые вопросы, расскажу все, что знаю".
Несмотря на то, что у "Сампдории" немного другое построение игры, нежели у "Кубани", команда так же настроена на игру в атаку, поэтому общение для меня было очень полезным, дало большую пищу для размышлений.
Примечательно, что наставник "Сампдории" знаком с "Кубанью" как командой, выступавшей в еврокубках, и даже поинтересовался, кто бы из наших игроков в перспективе мог бы усилить его клуб.
– Кто же, если не секрет?
– Думаю, наши молодые полузащитники Денис Якуба и Игорь Коновалов вполне могли бы быть конкурентоспособны в той же cерии А. При этом эти парни очень нужны самому футбольному клубу "Кубань", и мы очень рассчитываем, что они продолжат приносить пользу команде, в которой прошло их становление как спортсменов, – сказал Калешин.
ФК "Кубань"
Командировка продлилась с 17 по 26 декабря. Во время поездки 39-летний специалист провел беседу с наставником "грифонов" Марко Джампаоло, а также посетил матч 17-го тура чемпионата Италии "Сампдория" – "Сассуоло" (0:1) и игру 18-го тура "Ювентус" – "Рома" (1:0).
– На начало декабря у меня была запланирована поездка в Лилль, но с увольнением Марсело Бьелсы она потеряла свою актуальность/ Пришлось в срочном порядке искать другие варианты, и, во многом благодаря нашему партнеру – компании InStat Football, – решение было найдено.
Было очень интересно познакомиться с инфраструктурой "Сампдории", увидеть рабочий процесс изнутри, прикоснуться к нюансам подготовки одной из ведущих итальянских команд.
– Какие отличия, в сравнении с российским чемпионатом, первыми бросились в глаза?
– Самое главное – внимание к мелочам. Та же "Сампдория" не обладает огромными ресурсами, но имеющиеся средства расходуются очень рационально, с максимальной пользой для дела.
В клубе внушительный тренерский штаб, учтены малейшие детали в работе, вплоть до того, что есть отдельный специалист, отвечающий за состояние бутс игроков. В итоге это внимание к деталям дает общий результат.
– Удалось ли пообщаться с наставником генуэзцев Марко Джампаоло, являющимся, как говорят, одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Италии?
– Да, несмотря на плотный график, он нашел время для почти часовой беседы. У нас получился открытый разговор, мистер Джампаоло сразу сказал: "Задавай любые вопросы, расскажу все, что знаю".
Несмотря на то, что у "Сампдории" немного другое построение игры, нежели у "Кубани", команда так же настроена на игру в атаку, поэтому общение для меня было очень полезным, дало большую пищу для размышлений.
Примечательно, что наставник "Сампдории" знаком с "Кубанью" как командой, выступавшей в еврокубках, и даже поинтересовался, кто бы из наших игроков в перспективе мог бы усилить его клуб.
– Кто же, если не секрет?
– Думаю, наши молодые полузащитники Денис Якуба и Игорь Коновалов вполне могли бы быть конкурентоспособны в той же cерии А. При этом эти парни очень нужны самому футбольному клубу "Кубань", и мы очень рассчитываем, что они продолжат приносить пользу команде, в которой прошло их становление как спортсменов, – сказал Калешин.
ФК "Кубань"
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