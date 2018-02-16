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Олег Ланин: к возобновлению сезона подойдем по всеоружии

Полузащитник "Крыльев Советов" Олег Ланин поделился впечатлениями от матча Кубка ФНЛ с "Чайкой" (1:0).

– Была хорошая игра, хорошая команда. Хоть "Чайка" играет во 2 лиге, они стараются играть в футбол через пас, а не просто бьют мяч. Хорошая команда. Мне понравилась.Сегодня было нелегко играть. И мы, и они старались, поэтому, на мой взгляд, был хороший интересный матч.

– Для "Крыльев" это была третья игра на Кубке ФНЛ. Чувствуете, как команда прибавляет и набирает форму?

– Главная задача – подготовиться к сезону, и мы постепенно к этому подходим. Считаю, что физическое состояние с каждой игрой становится все лучше и лучше. Думаю, что к возобновлению первенства подойдем во всеоружии.

– У "Крыльев" впереди – важный кубковый матч со "Спартаком". Идет ли какая-то целенаправленная подготовка именно к этой игре?

– Конечно, мы думаем о Кубке. Но мы в первую очередь думаем о главной задаче – выходе в Премьер-лигу. На Кубок мы будем выходить, биться, этого никто не отменял. Можно выйти в Лигу Европы, если мы пройдем дальше. Будем выходить и играть, а там будь как будет. Но самое главное, повторюсь – выйти в Премьер-лигу.

"Крылья Советов"
Теги: Крылья Советов
Вчера, 22:21
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