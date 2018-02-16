Олег Ланин: к возобновлению сезона подойдем по всеоружии

Полузащитник "Крыльев Советов" Олег Ланин поделился впечатлениями от матча Кубка ФНЛ с "Чайкой" (1:0).– Была хорошая игра, хорошая команда. Хоть "Чайка" играет во 2 лиге, они стараются играть в футбол через пас, а не просто бьют мяч. Хорошая команда. Мне понравилась.Сегодня было нелегко играть. И мы, и они старались, поэтому, на мой взгляд, был хороший интересный матч.– Главная задача – подготовиться к сезону, и мы постепенно к этому подходим. Считаю, что физическое состояние с каждой игрой становится все лучше и лучше. Думаю, что к возобновлению первенства подойдем во всеоружии.– Конечно, мы думаем о Кубке. Но мы в первую очередь думаем о главной задаче – выходе в Премьер-лигу. На Кубок мы будем выходить, биться, этого никто не отменял. Можно выйти в Лигу Европы, если мы пройдем дальше. Будем выходить и играть, а там будь как будет. Но самое главное, повторюсь – выйти в Премьер-лигу.