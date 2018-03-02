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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Игорь Лебеденко: давайте без ажиотажа. В "Факел" все же не Месси приехал
Нападающий Игорь Лебеденко рассказал о своем решении перейти в "Факел".
- Поговорил с президентом клуба, тренером, понял, что намерения у них самые серьезные. Мне сказали, что исполняющий обязанности губернатора Воронежской области заинтересован в том, чтобы "Факел" остался в ФНЛ.
Надеюсь, что финансовые проблемы клуба разрешатся. Потому что любую задачу легче решать, когда футболисты думают только об игре. А руководство "Факела" пообещало сделать все, чтобы мы могли думать только о футболе, о сохранении прописки в ФНЛ.
– Наверняка были и другие варианты продолжения карьеры.
– Были, но это были клубы, которые базируются далеко от Москвы. ФНЛ – это и так большие расстояния, поезда, стыковочные рейсы самолетов. Я и так много лет из-за карьеры прожил вдали от семьи. А Воронеж – это четыре часа езды до Москвы. Я смогу чаще бывать дома.
И контракт рассчитан всего на три месяца. Так что надо помочь команде решить задачу, а потом сядем за стол переговоров – если "Факел" останется в ФНЛ, а руководство будет во мне заинтересовано, то контракт можно будет продлить.
– С чем у вас ассоциируется Воронеж?
– Все знают, что это футбольный город. Сразу вспоминаешь, что в начале нулевых команда играла в высшей лиге, что на каждом матче был полный стадион. И что даже потом, когда клуб опустился до второго дивизиона, на матчи ходило по 15 тыс. человек. Мне кажется, Воронежу не место во второй лиге. Здесь есть все, чтобы решать более серьезные задачи.
– Вы сейчас оказались в одной команде с ребятами, которые раньше вас только на экране телевизора видели.
– Ой, да хватит. Меня нормально приняли, никто на меня не смотрит снизу вверх. И это правильно. У меня сын занимается футболом, его товарищ мне как-то сказал: "Знаете, а я вас себе в ФИФА купил". Ну, посмеялись.
Так что давайте без ажиотажа. В "Факел" все же не Месси приехал.
РИА "Воронеж"
- Поговорил с президентом клуба, тренером, понял, что намерения у них самые серьезные. Мне сказали, что исполняющий обязанности губернатора Воронежской области заинтересован в том, чтобы "Факел" остался в ФНЛ.
Надеюсь, что финансовые проблемы клуба разрешатся. Потому что любую задачу легче решать, когда футболисты думают только об игре. А руководство "Факела" пообещало сделать все, чтобы мы могли думать только о футболе, о сохранении прописки в ФНЛ.
– Наверняка были и другие варианты продолжения карьеры.
– Были, но это были клубы, которые базируются далеко от Москвы. ФНЛ – это и так большие расстояния, поезда, стыковочные рейсы самолетов. Я и так много лет из-за карьеры прожил вдали от семьи. А Воронеж – это четыре часа езды до Москвы. Я смогу чаще бывать дома.
И контракт рассчитан всего на три месяца. Так что надо помочь команде решить задачу, а потом сядем за стол переговоров – если "Факел" останется в ФНЛ, а руководство будет во мне заинтересовано, то контракт можно будет продлить.
– С чем у вас ассоциируется Воронеж?
– Все знают, что это футбольный город. Сразу вспоминаешь, что в начале нулевых команда играла в высшей лиге, что на каждом матче был полный стадион. И что даже потом, когда клуб опустился до второго дивизиона, на матчи ходило по 15 тыс. человек. Мне кажется, Воронежу не место во второй лиге. Здесь есть все, чтобы решать более серьезные задачи.
– Вы сейчас оказались в одной команде с ребятами, которые раньше вас только на экране телевизора видели.
– Ой, да хватит. Меня нормально приняли, никто на меня не смотрит снизу вверх. И это правильно. У меня сын занимается футболом, его товарищ мне как-то сказал: "Знаете, а я вас себе в ФИФА купил". Ну, посмеялись.
Так что давайте без ажиотажа. В "Факел" все же не Месси приехал.
РИА "Воронеж"
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