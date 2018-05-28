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"Чертаново" подало в РФС комплект документов для лицензирования в ФНЛ

Победитель зоны "Запад" ПФЛ московское "Чертаново" предоставило РФС все документы, необходимые для получения разрешения на участие в первенстве ФНЛ-2018/19.

"заседание апелляционного комитета Российского футбольного союза состоится 30 мая, надеемся на положительное решение. Мы уже заключили договор со стадионом академии "Спартака", если не успеем к старту сезона подготовить свою арену, то в начале чемпионата будем принимать соперников в Сокольниках", - сказал директор "Чертанова" Николай Ларин.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 17:16
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