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Источник: завтра "Химки" объявят о назначении Игоря Шалимова

По информации Sport24, завтра, 4 июня, Игорь Шалимов будет официально утвержден на посту главного тренера "Химок".

С ним команда начнет летние подготовительные сборы.

Предыдущим тренером "Химок" был Юрий Красножан, контракт которого истек 31 мая.
Теги: Шалимов
Вчера, 23:44
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(0)
№1 Написал: XUMKA мос.обл (Вчера, 23:57) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Химки»
Значит ПФЛ
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
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