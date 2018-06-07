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"Тосно" начал выплачивать долги работникам клуба

"Тосно" начал выплату долгов сотрудникам клуба и планирует погасить задолженности перед игроками, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора клуба Леонида Хоменко.

"Футболистам "Тосно" выплатят их долги, процесс выплат начался. Сейчас идет погашение долгов работникам клуба, а на следующем этапе начнут рассчитываться с игроками. За счет каких средств это будет выплачено, информация конфиденциальная, но что это помощь не от властей - это точно", - цитирует Хоменко ТАСС.
Теги: Тосно
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