Президент РФС: болельщики ждут от ФНЛ футбол высокого уровня и они останутся довольны!

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев поделился ожиданиями от предстоящего сезона в ФНЛ. Матчи первого тура первенства пройдут 17 июля."Сегодня стартует очередное первенство Футбольной национальной лиги, а значит официально начинается футбольный сезон в России. Для российского футбола он совершенно точно станет особенным. Наша страна только что успешно провела чемпионат мира по футболу, который объективно стал лучшим в истории.Футбольная национальная лига получила сразу пять новых стадионов, которые позволят клубам из Калининграда, Волгограда, Нижнего Новгорода, Сочи и Саранска совершенно по-новому строить работу со своими болельщиками и привлекать новых. За ними должны потянуться и остальные.Болельщики ждут от ФНЛ футбол высокого уровня и, я уверен, они останутся довольны!" – сказал Алаев.