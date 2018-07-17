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Президент РФС: болельщики ждут от ФНЛ футбол высокого уровня и они останутся довольны!
Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев поделился ожиданиями от предстоящего сезона в ФНЛ. Матчи первого тура первенства пройдут 17 июля.
"Сегодня стартует очередное первенство Футбольной национальной лиги, а значит официально начинается футбольный сезон в России. Для российского футбола он совершенно точно станет особенным. Наша страна только что успешно провела чемпионат мира по футболу, который объективно стал лучшим в истории.
Футбольная национальная лига получила сразу пять новых стадионов, которые позволят клубам из Калининграда, Волгограда, Нижнего Новгорода, Сочи и Саранска совершенно по-новому строить работу со своими болельщиками и привлекать новых. За ними должны потянуться и остальные.
Болельщики ждут от ФНЛ футбол высокого уровня и, я уверен, они останутся довольны!" – сказал Алаев.
ФНЛ
"Сегодня стартует очередное первенство Футбольной национальной лиги, а значит официально начинается футбольный сезон в России. Для российского футбола он совершенно точно станет особенным. Наша страна только что успешно провела чемпионат мира по футболу, который объективно стал лучшим в истории.
Футбольная национальная лига получила сразу пять новых стадионов, которые позволят клубам из Калининграда, Волгограда, Нижнего Новгорода, Сочи и Саранска совершенно по-новому строить работу со своими болельщиками и привлекать новых. За ними должны потянуться и остальные.
Болельщики ждут от ФНЛ футбол высокого уровня и, я уверен, они останутся довольны!" – сказал Алаев.
ФНЛ
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