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Президент РФС: болельщики ждут от ФНЛ футбол высокого уровня и они останутся довольны!

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев поделился ожиданиями от предстоящего сезона в ФНЛ. Матчи первого тура первенства пройдут 17 июля.

"Сегодня стартует очередное первенство Футбольной национальной лиги, а значит официально начинается футбольный сезон в России. Для российского футбола он совершенно точно станет особенным. Наша страна только что успешно провела чемпионат мира по футболу, который объективно стал лучшим в истории.

Футбольная национальная лига получила сразу пять новых стадионов, которые позволят клубам из Калининграда, Волгограда, Нижнего Новгорода, Сочи и Саранска совершенно по-новому строить работу со своими болельщиками и привлекать новых. За ними должны потянуться и остальные.

Болельщики ждут от ФНЛ футбол высокого уровня и, я уверен, они останутся довольны!" – сказал Алаев.

ФНЛ
Теги: ФНЛ
Сегодня, 11:40
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(0)
№3 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 11:48) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сегодня первый тур и в программах нет ни одной трансляции, вот такая популяризация футбола.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№2 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 11:48) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну и сказочник !!!


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:43) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
ага, довольны
вот лично меня интересует сколько команд прекратит существование и сколько команд "не вылетят" из-за того, что региональные команды не смогут подняться опять же из-за денег


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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