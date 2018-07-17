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Фанаты московского "Торпедо" жестко отреагировали на трансфер темнокожего футболиста (фото)

Фанаты московского "Торпедо" вступили в конфронтацию с руководством клуба из-за подписания контракта с темнокожим футболистом Эрвином Ботакой.

"Уважаемое руководство ФК #Торпедо Москва, раз вы считаете допустимым, прийти к нам в дом, в нашу семью, и не уважать наши традиции и правила, то и мы оставляем за собой такое же право! Посмотрим, кому от этого будет лучше!" – сказано в заявлении паблика "Запад-5 ULTRAS – фанаты Торпедо Москва", который представляет самых радикальных ультрас черно-белых.

Фанаты московского "Торпедо" жестко отреагировали на трансфер темнокожего футболиста (фото)


Также фанаты, недовольны тем, что игрок ранее выступал за фарм-клуб "Локомотива" - "Казанку", которая является принципиальным соперником "Торпедо".

Отметим, что сам Ботака, отлично говорящий на русском языке, родился в Пушкино, и начинал карьеру именно в "Торпедо"
Теги: Торпедо
Сегодня, 12:40
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17
(12)
№17 Написал: employee С.-Петербург (Сегодня, 15:18) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Почему у радикальных ультрас такой жидкий радикализм? Торпедо - любительская команда автозавода. Какие трансферы!? Уважайте традиции!
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
№16 Написал: Sesk (Сегодня, 15:18) #
  • -1
  •  (1)
online

Это ж что творится то? В какое место толерантность засунули!?
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
№15 Написал: Кузбасс Кемерово (Сегодня, 15:13) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Негры уедут,а дети гор останутся.Помнится торпедоны подписывали горнороссиянина что танцевал лезгинку после гола в их ворота в кубке.вот когда надо было переживать,а не сейчас.


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Не нравится Сёмин-всегда можно поболеть за онжи.
Регистрация: 14.01.2011 [жалоба]
№14 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 14:35) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Факел»
А об игроке ни слова)
Пацану 19 лет, центральный защитник. и цвет кожи у него не темнее чем у "индейцев", ну которые в Зените были


--------------------
Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№13 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 14:09) #
  • -4
  •  (4)
online

Цитата: Спартак-навсегда
Убогие дети трущоб... Не их собачье дело, кого выбрало руководство в состав!

Скажешь подобное по поводу условной кончиты вурст в Спартаке?
Это их дело,это их команда
Руководство и игроки уходят и приходят десятилетиями
Эти ребята десятилетиями на трибуне,их дети и очень даже может быть внуки
Правильно это или нет вопрос,но это их дело...
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
№12 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 13:57) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ждём ответку от Авдеева.
Вряд ли промолчит.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№11 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 13:50) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
что все 5 фанатов против?)


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№10 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 13:48) #
  • +1
  •  (3)
online

Да ладно вам торпедоны,типо в масле и мазуте...
Автозаводцы стайл sunglasses
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
№9 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 13:16) #
  • -2
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Убогие дети трущоб... Не их собачье дело, кого выбрало руководство в состав!


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
№8 Написал: Apant1 (Сегодня, 13:12) #
  • +11
  •  (11)

"Уважаемое руководство ФК #Торпедо Москва, раз вы считаете допустимым, прийти к нам в дом, в нашу семью, и не уважать наши традиции и правила, то и мы оставляем за собой такое же право! Сами себе чего то там напридумывали. В какой ваш дом? Это капитализм детка, здесь из нашего только валежник, и то с нового года, и то пока под вопросом. Всё остальное принадлежит буржуям и они что хотят с этим то и делают, а будете вы на трибунах смотреть на их игрушки или нет, им всё равно. И ещё вы думаете они отличают негров чёрных от белых? тот кто раб, тот и негр
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№7 Написал: Korsar123 (Сегодня, 13:00) #
  • +12
  •  (16)

А что этот клуб еще существует?
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
№6 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 12:56) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Egorysche
дикари

Совсем нет. Они, как показал ЧМ 2018, вполне себе прикормленные и управляемые.
Не все, только взрослая верхушка. А молодняк... А что с них пока возьмешь?
Куда толпа со стадным чувством (лишь бы не назвали трусом), куда предводители, туда и они.

Другое дело где находится самая верхушка? Это вот вопрос серьезный.


--------------------
Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№5 Написал: Ville СПб (Сегодня, 12:52) #
  • +9
  •  (11)

Цвета же черно-белые у педо!


--------------------
купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
№4 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 12:49) #
  • +10
  •  (14)
online

Не важно какого цвета кошка, лишь бы хорошо ловила мышей. (с)

Вы, торпедоны, с вашими заскоками скоро в КФК пылить будете.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№3 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:47) #
  • -10
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
О как! А то все на Зенит гонят. Традиции надо чтить. Даже спорные.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: Egorysche (Сегодня, 12:46) #
  • +7
  •  (21)
online

дикари
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 12:44) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Да....дела...
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
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