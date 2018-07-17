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Константин Базелюк забил первый гол сезона в ФНЛ

Нападающий "СКА-Хабаровск" Константин Базелюк стал автором первого мяча в ФНЛ в сезоне-2018/19.

25-летний форвард отличился на 17-й минуте матча против "Армавира" (2:0, первый тайм).

Этот матч стал для Базелюка дебютным в составе дальневосточного клуба.
Теги: Базелюк СКА-Хабаровск Армавир
Сегодня, 12:55
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(1)
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 13:02) #
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Болеет за:
ЦСКА
Уже дубль)) Видать, Костя, ФНЛ - твоя стихия пока что smirk


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