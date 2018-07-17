Константин Базелюк забил первый гол сезона в ФНЛ

Нападающий "СКА-Хабаровск" Константин Базелюк стал автором первого мяча в ФНЛ в сезоне-2018/19.25-летний форвард отличился на 17-й минуте матча против "Армавира" (2:0, первый тайм).Этот матч стал для Базелюка дебютным в составе дальневосточного клуба.