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Александр Горшков: парни сражались до последней секунды

Главный тренер "Зенита-2" Александр Горшков прокомментировал поражение в матче 1-го тура ФНЛ от "Тамбова" (1:2).

— Несколько моментов в матче могли бы стать голевыми, почему атаки получались незаконченными? Барьер какой-то стоял?

— Потому что молодые ребята, которым нужно работать. Мы говорим, что моменты есть, но их надо учиться реализовывать. Это говорит о том, что потенциал есть, будем работать.

— Есть то, что понравилось в действиях игроков, может, что-то на сборах отрабатывали?

— Главный момент, который мы вынесем из этой игры, — это то желание, с которым парни сражались до последней секунды. Они шли вперед и боролись. Для нас это главный итог. Нам важно научиться делать это в каждом матче, каждую минуту. Пусть те футбольные качества, которые есть в ребятах, помогут им развиваться.

— Последние годы в "Зените-2" в составе был дядька-наставник: Зырянов, Анюков, а сейчас одна молодежь в вашем распоряжении. Планируете кого-то подключить в этом сезоне?

— В составе есть Илья Зуев — он опытнее молодых ребят. Все то время, о котором вы говорите, возникал вопрос:, а зачем эта команда нужна? В первую очередь для того, чтобы развивались молодые ребята. Может быть в составе 1–2 игрока, на которых можно опереться молодым, как был Зырянов. Это человек, который мог передать опыт, остальные должны быть ребята такого возраста, когда они только выходят после молодежки. Тогда у них будет больше возможности играть и получать практику.

Мы понимаем, что это непросто, потому что в турнире ФНЛ требуется результат. Тем не менее будем стремиться добиваться результата и давать парням возможность развиваться.

ФК "Зенит"
Теги: Горшков Зенит-2 Тамбов
Сегодня, 08:44
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