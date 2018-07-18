Александр Горшков: парни сражались до последней секунды

Главный тренер "Зенита-2" Александр Горшков прокомментировал поражение в матче 1-го тура ФНЛ от "Тамбова" (1:2).— Потому что молодые ребята, которым нужно работать. Мы говорим, что моменты есть, но их надо учиться реализовывать. Это говорит о том, что потенциал есть, будем работать.— Главный момент, который мы вынесем из этой игры, — это то желание, с которым парни сражались до последней секунды. Они шли вперед и боролись. Для нас это главный итог. Нам важно научиться делать это в каждом матче, каждую минуту. Пусть те футбольные качества, которые есть в ребятах, помогут им развиваться.— В составе есть Илья Зуев — он опытнее молодых ребят. Все то время, о котором вы говорите, возникал вопрос:, а зачем эта команда нужна? В первую очередь для того, чтобы развивались молодые ребята. Может быть в составе 1–2 игрока, на которых можно опереться молодым, как был Зырянов. Это человек, который мог передать опыт, остальные должны быть ребята такого возраста, когда они только выходят после молодежки. Тогда у них будет больше возможности играть и получать практику.Мы понимаем, что это непросто, потому что в турнире ФНЛ требуется результат. Тем не менее будем стремиться добиваться результата и давать парням возможность развиваться.