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Сын Газзаева покинул пост тренера футбольного клуба "Урожай" спустя три недели после назначения

Футбольный клуб "Урожай", который ранее назывался "Кубань", остался без главного тренера.

В конце июня сообщалось, что команду, возглавил Владимир Газзаев, но уже сегодня, 19 июля, Газзаев его помощники покинули клуб ПФЛ.

Вместе с тренерским штабом, в который входили Николай Латыш и Владимир Шевчук клуб покинули ряд ведущих футболистов, среди которых Цховребов, Царикаев, Габулов, Гиоргобиани и Падерин.

Ожидается, что новым главным тренером станет Евгений Калешин. В команде остались Сергей Бендзь, Николай Москаленко и группа воспитанников "Кубани" 2000 года рождения

Портал Ставки.ру
Теги: Газзаев Вл. Кубань
Сегодня, 12:35
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5
(1)
№5 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 13:11) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Факел»
Непонятное руководство в Краснодаре. Денег нет, а они наемника зовут в тренеры, да еще такого у которого запросы как у тренера РФПЛ! Газзаев до этого с грузинской командой в высшей лиге работал. Он явно не на понижение зарплаты убежал


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№4 Написал: Pafnuty (Сегодня, 13:02) #
  • +1
  •  (1)

А какого xрена , городу Краснодар нужны 2-е команды? Даже Питер не может себе этого позволить!
Так что болейте за клуб Краснодар, и не ипите мозг!
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: ERBULAN (Сегодня, 12:58) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Рубин»
В Кубани мутный менеджмент.
Регистрация: 3.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: Хоббит (Сегодня, 12:58) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Яблочко от вишенки. Но этому потребовалось заметно меньше времени, чтоб просрать все полимеры, чем старому псу.
Укропа хочешь?


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Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: L77 Камбоджа (Сегодня, 12:37) #
  • +4
  •  (6)
online

Теперь опять название менять? Что там еще осталось- Красный Пахарь, Золотая Копна, Арарат Краснодар...?
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
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