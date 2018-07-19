Сын Газзаева покинул пост тренера футбольного клуба "Урожай" спустя три недели после назначения

Футбольный клуб "Урожай", который ранее назывался "Кубань", остался без главного тренера.В конце июня сообщалось, что команду, возглавил Владимир Газзаев, но уже сегодня, 19 июля, Газзаев его помощники покинули клуб ПФЛ.Вместе с тренерским штабом, в который входили Николай Латыш и Владимир Шевчук клуб покинули ряд ведущих футболистов, среди которых Цховребов, Царикаев, Габулов, Гиоргобиани и Падерин.Ожидается, что новым главным тренером станет Евгений Калешин. В команде остались Сергей Бендзь, Николай Москаленко и группа воспитанников "Кубани" 2000 года рождения