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РФС снял с "Балтики" запрет на регистрацию новичков

Палата по разрешению споров РФС сняла с калининградской "Балтики" запрет на регистрацию новых футболистов.

Запрет был наложен 12 июля из-за долгов перед тренером Александром Горбачевым.

РФС
Теги: Балтика РФС
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