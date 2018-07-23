Сергей Передня: я, конечно, всегда недоволен судейством, как, наверное и коллега. Но это эмоции (видео)

Главный тренер «СКА-Хабаровск» после ничьей в матче с «Краснодаром-2» пояснил что он считает прошедший матч крайне тяжелым – не только для тренеров, но и для судей. И при этом отметил, что про его мнению, судья Васильев из Ижевска справился с игрой- В первые 10 минут был шквал атак на наши ворота. Мы, конечно, к этому готовились, и поначалу даже специально играли в 3 центральных защитника. Но всё равно у наших ворот создавались моменты, что в конце концов и привело к голу. Но потом мы перестроились, и стали и сами огрызаться.Скажу что «Краснодар-2» хорошая, живая команда, заточенная на атаку – это понравилось. Я благодарен своим ребятам что они не дрогнули и смогли сравнять счёт. В принципе мы могли как сами ещё забить, так и пропустить. Думаю, зрителям игра понравилась. А вот тренерам – нет. На мой взгляд это было нервным потрясением для обоих. Счёт считаю закономерным.- Мы готовились к одной модели, а играли в 5 защитников по сути с чистого листа. И этого у нас не получилось – тут нужно ещё нам отрабатывать. В атаке у нас были подходы, но игроки «Краснодара» быстро возвращались и не давали нам свободных зон. Мы рассчитывали на то, что хозяева пойдут вперёд большими силами, и что у нас будет появляться пространство, но оппоненты весьма быстро перестраивались при переходе к обороне. Думаю, что на 4 балла в атаке мы готовы.- А как я могу оценивать работу судьи? Я, конечно, всегда недоволен судьёй, как, наверняка и мой коллега. Крайне сильно переживаешь во время всяких стычек на поле – вполне допускаю что где-то я и неправ. Эмоции захлёстывают. Но в целом, думаю, что со своей задачей в матче он справился.- Просто в нашего игрока прыгнули с двух ног… По крайней мере нам такие удаления в премьер-лиге назначали. Так что… При этом напоминаю: судья всегда прав. А если не прав – смотри пункт первый. Тот же фол последней надежды – по новым правилам в штрафной был трактован как желтая, а не красная карточка вратарю. Время идёт, улучшаются технологии, и судейство – также.Ещё раз повторюсь: игра была живая, эмоциональная, с обилием голевых моментов. Судье достался тяжелый матч. И в принципе он с ним справился.- Это ведь не ко мне вопросы. Могу лишь говорить о своих игроках. По судейской тематике у нас существует другой орган.- Вы поймите, он тоже человек, и находясь на поле – может попасть в игру, а может и нет. И трактовать момент так или иначе. Он ведь может увидеть момент, а может и нет. Но, повторюсь – в целом был тяжелый матч, да ещё и по дождливой погоде. Это всегда провоцирует на дополнительные стыки. И тому же судье с этим бывает сложно справиться. Но в целом Васильев справился с игрой.- Если говорить по картине игры, то мы, скорее, приобрели одно очко.