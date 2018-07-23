Александр Нагорный: «Краснодар-2» в ФНЛ видимо воспринимают как серьёзную силу (видео)

Главный тренер «Краснодара-2» после ничьей со «СКА-Хабаровском» во втором туре ФНЛ прокомментировал исход встречи:- Поздравляю болельщиков, которые получили удовольствие от сегодняшнего матча. Игра получилась очень зрелищной, активной, было много переходящих фаз игры. Мы показали, что можем играть в доминирующей стиле в первом дивизионе. Но есть легкий отпечаток, ощущение будто сегодня мы, скорее проиграли. По созданным моментам, по числу голевых акций мы превзошли соперника примерно раза в два.Мы владели мячом, комбинировали. Оценивая по компонентам игры, и по технической, и по физической подготовке мы превосходили соперника, и, наверное, заслуживали победы. Ребята молодцы, был виден эмоциональный настрой каждого. Даже тех, кто были на скамейке запасных. Плюс, домашняя игра это и ещё дополнительные силы. Мы как коллектив становимся сильнее от матча к матчу и убирать те нюансы, что не позволяют нам добиваться победы. Сегодня есть удовлетворение от качества игры, но нет удовлетворения от результата.Мы недовольны реализацией, и будем над этим дополнительно работать. Но также нужно учитывать, что мы в ФНЛ – дебютанты, и у нас идёт эмоциональность. Возможно это также сказывается на количестве нереализованных моментов. Радует то, что мы эти моменты создаём против команды, что знакома с уровнем премьер-лиги. И мы смогли ответить им, в том числе и в силовых единоборствах. За это очень переживали, поскольку у нас молодой коллектив, а в ФНЛ очень много силовой борьбы.«СКА-Хабаровск» удивил тем, что играл вторым номером. Мы ожидали что они будут действовать смелее. Но они перестроили свою защиту, и порой играли 5-5, что уже делает нам честь. Видимо нас боятся и воспринимают как серьёзную силу, что может дать отпор и победить.- Мы вообще-то не комментируем судейство. Но с нашей позиции показалось что пенальти в наши ворота был. И вратарь сказал, что нападающий был первым на мяче. Так что никаких тут вопросов нет. Пенальти для нас — это стрессовый фактор. Нам интересно как наши игроки отвечают на подобный негативный результат. Это тоже проявление психологической подготовки, которая для нас очень важна. Мы ответили неплохо: продолжали действовать в своём стиле, атаковали, владели мячом и быстро переходили из обороны в атаку. Но где-то недоработали – иначе счёт был бы совсем другой.- Будем искренны: мы хотим отдать в первую команду конкурентоспособных, готовых игроков, подготовленных по всем элементам игры. Но нам хочется добиваться этого с хорошими результатами. Никто не хочет проигрывать, уступать. И поэтому мы стремимся работать от матча к матчу, не готовясь к конкретному сопернику, но стараясь придерживаться линии первой команды, подхода что мы воспитываем ещё в академии.Но наша задача – дать игрока в основную команду. Который сможет выходить на поле и конкурировать на высоком уровне. И в премьер-лиге, и в еврокубках.- О Маркове можно сказать что это наш футболист. Он знает нашу философию. Он многое сделал для истории клуба, и при этом может играть на двух позициях. В это межсезонье он оказался свободным агентом, и в нашей команде он закрывает позицию, на которой он может дать остальным определённый опыт игры в ФНЛ. В прошлом году он выступал в ФНЛ за «Кубань», и вы все это прекрасно знаете.Что касается Таранова – думаю, что у него есть неоценимый опыт игры в первом дивизионе. Плюс, он был капитаном команд в ФНЛ достаточно продолжительный срок.Также не могу не отметить педагогические качества обоих игроков. Они помогают, подсказывают и в тренировочном процессе. Можно сказать, что они – ассистенты тренера на поле. И мы ими очень довольны, и смотрим с оптимизмом на такую работу в будущем. Мы не прогадали с этим усилением команды.