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Почти 25 тыс зрителей посетили матч "Мордовия" – "Краснодар-2" в Саранске

В матче 3-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ "Мордовия" проиграла "Краснодару-2" (1:2).

Игра состоялась на новом стадионе, который был построен к ЧМ-2018.

На трибунах собралось 24 976 человек. Всего стадион способен вместить 41 685 зрителей.

Добавим, что это вторая игра первенства ФНЛ на арене в Саранске. В первом туре на матч "Мордовия" – "Нижний Новгород" пришли 26 564 зрителей.

ФНЛ
Теги: Мордовия Краснодар-2
Сегодня, 09:47
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(0)
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
а как же дачный сезон? scream


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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