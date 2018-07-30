Почти 25 тыс зрителей посетили матч "Мордовия" – "Краснодар-2" в Саранске

В матче 3-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ "Мордовия" проиграла "Краснодару-2" (1:2).Игра состоялась на новом стадионе, который был построен к ЧМ-2018.На трибунах собралось 24 976 человек. Всего стадион способен вместить 41 685 зрителей.Добавим, что это вторая игра первенства ФНЛ на арене в Саранске. В первом туре на матч "Мордовия" – "Нижний Новгород" пришли 26 564 зрителей.