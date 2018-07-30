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Валерий Непомнящий: "Балтика" выправит ситуацию

Главный тренер "Балтики" Валерий Непомнящий поделился мнением о старте сезона в ФНЛ. Его "Балтика" потерпела три поражения подряд и занимает последнее место в турнирной таблице.

"После трех поражений на нас висит нервное давление, а игра не даётся легко. Проблемы с реализацией. Мы играем ниже своего потенциала.

Я знал, что нам будет непросто в этом сезоне, учитывая ожидания, но я уверен, что мы выправим ситуацию", – цитирует Непомнящего официальный сайт ФНЛ.
Теги: Балтика Непомнящий
Сегодня, 15:46
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