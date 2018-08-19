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Владислав Радимов: нафиг Федорив в России бабки заколачивает, если мы ему так противны?

Бывший футболист "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал слова защитника "Нижнего Новгорода" Виталия Федорива, который заявил, что не повернулся к флагу России, так как читал молитву.

- На вчерашнем матче "Сочи" - "Нижний Новгород" украинский защитник Виталий Федорив во время гимна России, отвернувшись от нашего флага, встал ко всем перпендикуляром. Говорят, на игре с Мордовией Федорив тоже пропендикулярил. Сегодня выясняется – Федорив сильно верующий и просто молился.

А я не догоняю – как это связано? А задница певицы не мешала ему читать молитву? А я-то решил, что бедный Федорив такую неприязнь к нам испытывает, что аж кушать не может. И удивился – нафиг в России бабки заколачивает, если мы ему так противны?

Какого устраивать перепендикулярные демонстрации, нагнетая и так непростые отношения между нашими странами? Не подросток же, тридцатник стукнуло, будь мужиком, возьми себя в руки и научись уважению к дому, в котором столуешься! Но может, зря на пацана наехал? А вы что об этом думаете? - написал Радимов на своей страничке в Инстаграме.
Теги: Радимов Нижний Новгород
Сегодня, 14:14
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№12 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:34) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Barmaley
Точно так и фернандес на русском ни бельмеса не гу-гу.

в аулах тоже не бум бум
в деревнях вообще свой говор
а ведь именно Фернандеса почти все и боготворили
если человек считает себя уже русским, то какие проблемы? считай что он немой и говорить не может. язык то он понимает,но просто не говорит


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№11 Написал: Barmaley (Сегодня, 15:31) #
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online

Цитата: zenit47
Вообще не понимаю нахрена гимн включать, если в командах половина иноземцев

Вот вчера слушал в перерыве интервью Ари через переводчика на португальском. А этот игрок получл российский паспорт. Точно так и фернандес на русском ни бельмеса не гу-гу. Вот пусть хотя бы гимн выучат.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
№10 Написал: Борис Гречмак Новокуренск (Сегодня, 15:01) #
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Болеет за:
ЦСКА
zenit47,
У Лиги Чемпионов свой гимн. У российского футбола тоже был свой гимн. А у стран свои гимны - , и их , наверное, не стоит смешивать... Другое дело, когда играют сборные...
Регистрация: 10.05.2015 [жалоба]
№9 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 15:00) #
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Болеет за:
«Зенит»
Дурак и есть дурак. Простить и забыть. А еще раз выкинет - нахер из команды.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№8 Написал: truten74 (Сегодня, 14:49) #
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Давно могли бы не гасно шумеров не брать на работу в России,они тут бабло получают,и переводят деньги к себе, тем самым потдерживают Правый сектор на Украине и бандерлога Парашу Вальцмана.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№7 Написал: calcio Кемерово (Сегодня, 14:49) #
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сумки собрал и быстрей на засраный поезд пока не отменили все равно ему теперь в России не играть, не отмоется


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Я узнал, что у меня
Есть огромная родня:
И тропинка,
И лесок,
В поле – каждый
Колосок...
Регистрация: 8.11.2006 [жалоба]
№6 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 14:47) #
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Болеет за:
«Зенит»
Вообще не понимаю нахрена гимн включать, если в командах половина иноземцев
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№5 Написал: Barmaley (Сегодня, 14:47) #
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online

А как с такими мозгами он может в футбол играть? Ведь на поле нужно думать об игре, а не о том куда повернуть попу.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 14:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
да если уволят - ему демонстративно в хохляндии контракт дадут как у месси. шекель не даст соврать.

шекель тоже на зарплате у шумеров или их хозяев..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 14:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Полность согласен с тов.Родимым! Нах руководству НН подписывать предпожилого громодянина ,неужто нету в новгороде своих парней уровня лиги?


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:34) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
да если уволят - ему демонстративно в хохляндии контракт дадут как у месси. шекель не даст соврать.


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 14:28) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
да лицемеры они все,эти каклы.они могут выёживаться сколь угодно,сидя у себя в говне.а если появится возможность поехать работать сюда к нам,так они с превеликой радостью.и будут сидеть тут и не вякать.а если что и вякнут,то как этот хмырь тут же начнут лепить отмазы левые.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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