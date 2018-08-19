Владислав Радимов: нафиг Федорив в России бабки заколачивает, если мы ему так противны?

Бывший футболист "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал слова защитника "Нижнего Новгорода" Виталия Федорива, который заявил, что не повернулся к флагу России, так как читал молитву.- На вчерашнем матче "Сочи" - "Нижний Новгород" украинский защитник Виталий Федорив во время гимна России, отвернувшись от нашего флага, встал ко всем перпендикуляром. Говорят, на игре с Мордовией Федорив тоже пропендикулярил. Сегодня выясняется – Федорив сильно верующий и просто молился.А я не догоняю – как это связано? А задница певицы не мешала ему читать молитву? А я-то решил, что бедный Федорив такую неприязнь к нам испытывает, что аж кушать не может. И удивился – нафиг в России бабки заколачивает, если мы ему так противны?Какого устраивать перепендикулярные демонстрации, нагнетая и так непростые отношения между нашими странами? Не подросток же, тридцатник стукнуло, будь мужиком, возьми себя в руки и научись уважению к дому, в котором столуешься! Но может, зря на пацана наехал? А вы что об этом думаете? - написал Радимов на своей страничке в Инстаграме.