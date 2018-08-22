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Игорь Колыванов: мне интересно, как мы будем играть с командами премьер-лиги

Главный тренер "Торпедо" Игорь Колыванов прокомментировал победу своей команды в матче против "Шинника" (2:0) в Кубке России.

"Мне будет интересно, в каком мы состоянии будем, и как мы будем играть с командами премьер-лиги. Соперники все непростые - и "Зенит" - лидер, и "Локомотив" - действующий чемпион, и даже "Уфа", которая 6 место заняла в прошлом году. Вчера разговаривал с Шамилем Газизовым, они тоже могут на нас попасть. "Локо" или "Зенит"? "Уфу" давайте!", - цитирует Колыванова СЭ.
Теги: Колыванов Торпедо Шинник
Сегодня, 23:06
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