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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Илья Кухарчук: первый гол воодушевил команду
После разгромной победы в матче 9 тура первенства ФНЛ между томской «Томью» и хабаровским «СКА» который завершился со счётом (4:1) свой комментарий дал нападающий хозяев Илья Кухарчук, забивший переломный гол в этой встрече.
- Твой комментарий к прошедшему матчу.
- Получилась отличная игра. Первый тайм получился не однозначным. И мы забили, и соперник забил. Получились своего рода «качели». Мы натиском в начале матча задавили игроков «СКА», они прижали нас в конце первого тайма. Но второй тайм всё расставил на свои места, уверенно довели матч до победы. С чем и поздравляю томских болельщиков.
- Первый гол в матче случился уже на 3 минуте. На сколько он повлиял на ход первого тайма?
- Да, первый наш гол случился уже на третьей минуте, и мы выходили заряженными на эту игру, но так получилось, что в первом тайме забили только один гол. Наверное, первый гол воодушевил нашу команду, но повторюсь, что мы в концовке первого тайма чуть «подсели», из-за чего пропустили гол.
- Итог первых сорока пяти минут совершенно не предполагал того бурного развития ситуации, которое произошло во второй половине встречи. За счёт чего удалось так уверенно переиграть соперника?
- Я думаю, мы в раздевалке в перерыве матча обсудили и разобрали некоторые моменты первой половины встречи, и решили, что во втором тайме, нужно выходить, и играть так, как мы играли в первые минут 20-30 в начале встречи. Когда мы вышли, и «задавили» своим натиском соперника. Поэтому, на второй тайм мы так же вышли «заряженными» на победу, и я думаю вы видели, что, забив второй и третий голы мы не успокоились, и владели инициативой и преимуществом до финального свистка этого матча. Потому, что мы играли дома, на своём поле, и мы очень хотели порадовать наших болельщиков победой и красивой игрой. И я думаю, что нам это удалось.
- У «Томи» сегодня получалось очень красивые мячи забивать. Второй и третий голы в частности. Вспомни как забивались в игре голы вашей команды и в частности твой шикарный гол с лёта.
- Действительно, голы у нас в этом матче получились на удивление красивыми. Первый гол получился после того, как Гвинейский пробил по воротам, попал в Илью Кузьмичёва и от него залетел в ворота. Я считаю, это отличный рабочий гол. Индзаги за счёт таких голов стал мегазвездой. Второй гол был мой. Убрал мяч под правую ногу и пробил точно в дальний угол. Третий гол Олег Шалаев забил. Убрал мяч себе под левую ногу и тоже красивым обводящим ударом пробил из-за штрафной. А последний гол Ислам Клупов выдал отличный гол на Сашу Ставпеца, и он уверенно в дальний угол пробил.
- Не боишься, что если и дальше будешь продолжать играть с такой же результативностью, в зимний перерыв тебя позовут играть в команду РП?
- Разве можно бояться, что тебя позовут в Премьер Лигу? Я уверен, этого бояться не надо. И посмотрим как у нас всё будет складываться в первенстве ФНЛ. Потому, что никто не отменял тот факт, что и «Томь» может по итогам сезона оказаться в Премьер Лиге.
Rusfootball.info. С Ильёй Кухарчуком общался Миша-Пират.
- Твой комментарий к прошедшему матчу.
- Получилась отличная игра. Первый тайм получился не однозначным. И мы забили, и соперник забил. Получились своего рода «качели». Мы натиском в начале матча задавили игроков «СКА», они прижали нас в конце первого тайма. Но второй тайм всё расставил на свои места, уверенно довели матч до победы. С чем и поздравляю томских болельщиков.
- Первый гол в матче случился уже на 3 минуте. На сколько он повлиял на ход первого тайма?
- Да, первый наш гол случился уже на третьей минуте, и мы выходили заряженными на эту игру, но так получилось, что в первом тайме забили только один гол. Наверное, первый гол воодушевил нашу команду, но повторюсь, что мы в концовке первого тайма чуть «подсели», из-за чего пропустили гол.
- Итог первых сорока пяти минут совершенно не предполагал того бурного развития ситуации, которое произошло во второй половине встречи. За счёт чего удалось так уверенно переиграть соперника?
- Я думаю, мы в раздевалке в перерыве матча обсудили и разобрали некоторые моменты первой половины встречи, и решили, что во втором тайме, нужно выходить, и играть так, как мы играли в первые минут 20-30 в начале встречи. Когда мы вышли, и «задавили» своим натиском соперника. Поэтому, на второй тайм мы так же вышли «заряженными» на победу, и я думаю вы видели, что, забив второй и третий голы мы не успокоились, и владели инициативой и преимуществом до финального свистка этого матча. Потому, что мы играли дома, на своём поле, и мы очень хотели порадовать наших болельщиков победой и красивой игрой. И я думаю, что нам это удалось.
- У «Томи» сегодня получалось очень красивые мячи забивать. Второй и третий голы в частности. Вспомни как забивались в игре голы вашей команды и в частности твой шикарный гол с лёта.
- Действительно, голы у нас в этом матче получились на удивление красивыми. Первый гол получился после того, как Гвинейский пробил по воротам, попал в Илью Кузьмичёва и от него залетел в ворота. Я считаю, это отличный рабочий гол. Индзаги за счёт таких голов стал мегазвездой. Второй гол был мой. Убрал мяч под правую ногу и пробил точно в дальний угол. Третий гол Олег Шалаев забил. Убрал мяч себе под левую ногу и тоже красивым обводящим ударом пробил из-за штрафной. А последний гол Ислам Клупов выдал отличный гол на Сашу Ставпеца, и он уверенно в дальний угол пробил.
- Не боишься, что если и дальше будешь продолжать играть с такой же результативностью, в зимний перерыв тебя позовут играть в команду РП?
- Разве можно бояться, что тебя позовут в Премьер Лигу? Я уверен, этого бояться не надо. И посмотрим как у нас всё будет складываться в первенстве ФНЛ. Потому, что никто не отменял тот факт, что и «Томь» может по итогам сезона оказаться в Премьер Лиге.
Rusfootball.info. С Ильёй Кухарчуком общался Миша-Пират.
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