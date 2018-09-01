Илья Кухарчук: первый гол воодушевил команду

После разгромной победы в матче 9 тура первенства ФНЛ между томской «Томью» и хабаровским «СКА» который завершился со счётом (4:1) свой комментарий дал нападающий хозяев Илья Кухарчук, забивший переломный гол в этой встрече.- Получилась отличная игра. Первый тайм получился не однозначным. И мы забили, и соперник забил. Получились своего рода «качели». Мы натиском в начале матча задавили игроков «СКА», они прижали нас в конце первого тайма. Но второй тайм всё расставил на свои места, уверенно довели матч до победы. С чем и поздравляю томских болельщиков.- Да, первый наш гол случился уже на третьей минуте, и мы выходили заряженными на эту игру, но так получилось, что в первом тайме забили только один гол. Наверное, первый гол воодушевил нашу команду, но повторюсь, что мы в концовке первого тайма чуть «подсели», из-за чего пропустили гол.- Я думаю, мы в раздевалке в перерыве матча обсудили и разобрали некоторые моменты первой половины встречи, и решили, что во втором тайме, нужно выходить, и играть так, как мы играли в первые минут 20-30 в начале встречи. Когда мы вышли, и «задавили» своим натиском соперника. Поэтому, на второй тайм мы так же вышли «заряженными» на победу, и я думаю вы видели, что, забив второй и третий голы мы не успокоились, и владели инициативой и преимуществом до финального свистка этого матча. Потому, что мы играли дома, на своём поле, и мы очень хотели порадовать наших болельщиков победой и красивой игрой. И я думаю, что нам это удалось.- Действительно, голы у нас в этом матче получились на удивление красивыми. Первый гол получился после того, как Гвинейский пробил по воротам, попал в Илью Кузьмичёва и от него залетел в ворота. Я считаю, это отличный рабочий гол. Индзаги за счёт таких голов стал мегазвездой. Второй гол был мой. Убрал мяч под правую ногу и пробил точно в дальний угол. Третий гол Олег Шалаев забил. Убрал мяч себе под левую ногу и тоже красивым обводящим ударом пробил из-за штрафной. А последний гол Ислам Клупов выдал отличный гол на Сашу Ставпеца, и он уверенно в дальний угол пробил.- Разве можно бояться, что тебя позовут в Премьер Лигу? Я уверен, этого бояться не надо. И посмотрим как у нас всё будет складываться в первенстве ФНЛ. Потому, что никто не отменял тот факт, что и «Томь» может по итогам сезона оказаться в Премьер Лиге.. С Ильёй Кухарчуком общался Миша-Пират.