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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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15:45
Гендиректор "Нижнего Новгорода": когда Максимов огласил нам желаемую зарплату у меня глаза на лоб полезли
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Гендиректор "Нижнего Новгорода": когда Максимов огласил нам желаемую зарплату у меня глаза на лоб полезли
Спортивный директор "Нижнего Новгорода" Александр Липко прокомментировал несостоявшийся переход полузащитника Ильи Максимова.
"Мы, действительно, интересовались Ильей Максимовым, но все разговоры закончились после того, как футболист огласил, какую он хочет зарплату и подъемные.
А еще он сказал, что эта сумма для него это "играть чуть ли не бесплатно". У меня глаза на лоб полезли от этого "бесплатно". У нас даже и близко таких зарплат в команде нет", - сказал Липко.
Напомним, что последним клубом Максимова был тульский "Арсенал". Сейчас 31-летний игрок без команды.
Матч ТВ
"Мы, действительно, интересовались Ильей Максимовым, но все разговоры закончились после того, как футболист огласил, какую он хочет зарплату и подъемные.
А еще он сказал, что эта сумма для него это "играть чуть ли не бесплатно". У меня глаза на лоб полезли от этого "бесплатно". У нас даже и близко таких зарплат в команде нет", - сказал Липко.
Напомним, что последним клубом Максимова был тульский "Арсенал". Сейчас 31-летний игрок без команды.
Матч ТВ
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