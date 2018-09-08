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Владимир Азаров: во втором тайме "Сибирь" играла лучше "Ротора"

После матча 10 тура первенства ФНЛ между новосибирской "Сибирью" и волгоградским "Ротором" на наши вопросы согласился ответить игрок "Сибири" Владимир Азаров.

- Твой комментарий к прошедшему матчу.

- Первый тайм на мой взгляд был равным. У «Ротора» был один полумомент, который в итоге превратился в гол. Во втором тайме мы действовали намного увереннее, полностью контролировали игру, плюс сказалось удаление у гостей. Соперник «сел» в оборону, играл на контратаках. В итоге счёт так и остался ничейным.

- Прокомментируй отменённый гол в ворота «Ротора». Показалось, что бивший игрок не был в офсайде.

- Если честно, я был далеко от эпизода, поэтому ничего не могу сказать по данному моменту. Но партнёры даже не спорили, поэтому видимо действительно был офсайд.

- Ты оказался соавтором гола вашей команды. На твоём счету голевая передача. Вспомни эпизод с забитым голом.

- Я делал подачу в штрафную, она прошла на дальнюю штангу и Саша Макаренко уже удачно её замкнул.

- Почему в итоге не удалось победить в матче?

- Это футбол.

- Во втором тайме «Сибирь» смотрелась гораздо лучше соперника, который к тому же играл в меньшинстве, почему на твой взгляд не удалось вырвать победу у гостей?

- Да, мы контролировали игру во втором тайме, плюс сказывалось удаление у соперника, но опять же, это удаление непонятно кому сыграло больше на руку нам, или игрокам «Ротора». Соперник «сел» в оборону, играл плотно, обычно, когда случается удаление, команда начинает ещё более надёжно играть в обороне. Каждый игрок отрабатывает за себя, и за удалённого товарища. Ну а мы-да имели полумоменты, но в итоге на второй гол к сожалению не наиграли.

Rusfootball.info. С Владимиром Азаровым общался Миша-Пират.
Теги: Сибирь Ротор
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