Владимир Азаров: во втором тайме "Сибирь" играла лучше "Ротора"

После матча 10 тура первенства ФНЛ между новосибирской "Сибирью" и волгоградским "Ротором" на наши вопросы согласился ответить игрок "Сибири" Владимир Азаров.- Первый тайм на мой взгляд был равным. У «Ротора» был один полумомент, который в итоге превратился в гол. Во втором тайме мы действовали намного увереннее, полностью контролировали игру, плюс сказалось удаление у гостей. Соперник «сел» в оборону, играл на контратаках. В итоге счёт так и остался ничейным.- Если честно, я был далеко от эпизода, поэтому ничего не могу сказать по данному моменту. Но партнёры даже не спорили, поэтому видимо действительно был офсайд.- Я делал подачу в штрафную, она прошла на дальнюю штангу и Саша Макаренко уже удачно её замкнул.- Это футбол.- Да, мы контролировали игру во втором тайме, плюс сказывалось удаление у соперника, но опять же, это удаление непонятно кому сыграло больше на руку нам, или игрокам «Ротора». Соперник «сел» в оборону, играл плотно, обычно, когда случается удаление, команда начинает ещё более надёжно играть в обороне. Каждый игрок отрабатывает за себя, и за удалённого товарища. Ну а мы-да имели полумоменты, но в итоге на второй гол к сожалению не наиграли.С Владимиром Азаровым общался Миша-Пират.