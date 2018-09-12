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Гендиректор "Балтики": задолженность клуба по зарплатам около 2 месяцев, но мы контролируем ситуацию

Генеральный директор "Балтики" Теймураз Лепсая прокомментировал финансовое положение клуба.

"Сейчас в клубе есть задолженность по зарплатам около 1,5-2 месяцев. Однако мы контролируем ситуацию, у нас есть конкретный график получения денежных средств.

В ближайшее время все эти долги будут закрыты. Но самое главное — у нас есть полное взаимопонимание с футболистами. Никаких проблем по этому направлению в "Балтике" нет", — приводит слова генерального директора клуба Sportbox.
Теги: Балтика
Сегодня, 11:31
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