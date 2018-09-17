Новости партнеров

"Нижний Новгород" объявил о переходе Сапеты

"Нижний Новгород" объявил о переходе бывшего полузащитника "Ростова" Александра Сапеты.

"Впечатления от нового клуба только положительные. Сразу обратил внимание, на каком красавце стадионе мы будем играть. Хочу помочь нижегородской команде в решении серьезных задач. Буду всё доказывать на футбольном поле", - сказал Сапета.

Теги: Сапета Нижний Новгород
Вчера, 22:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.