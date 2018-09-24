Николай Тюнин: мы показали характер и вырвали победу

После матча 13 тура первенства ФНЛ "Спартак2"- "СКА Хабаровск" свой комментарий к игре дал капитан красно-белых Николай Тюнин.- Спасибо. Игра получилась боевая, и я думаю интересная для болельщиков. Первый тайм играли на равных. Нам получилось забить. Второй играли по счету, отдали инициативу. Но счёт удержать не удалось, пропустили гол в конце игры. Но потом перестроились, и нам удалось заработать пенальти, который уверенно реализовал Пантелеев.- Да за 10 минут забили 2 мяча. Ну нужно отдать должное нам что мы, долго не переживали после пропущено гола. А показали характер и смогли забить ещё один гол.С Николаем Тюниным общался Миша Пират.