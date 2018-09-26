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"Енисей" вышел в 1/8 финала Кубка России

"Енисей" обыграл клуб "Луки-Энергия" в 1/16 финала Кубка России.

Кубок России

1/16 финала

"Луки-Энергия" – "Енисей" 1:2

Гол: Сагиров, 6 - Бодул, 35, Огуде, 87

"Луки-Энергия": Малофеев, Сармонт, Смирнов, Бабакин, Овсянкин, Салимов, Миронов, Сагиров, Решетников, Диков, Подоляк

"Енисей": Филиппов, Ятченко, Гасанов, Грицаенко, Фатуллаев, Огуде (Комолов, 90), Гавазай, Кутьин (Зотов, 85), Саркисов (Комков, 72), Бодул, Обрадович
Теги: Луч-Энергия Енисей
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