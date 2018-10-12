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Средняя посещаемость ФК "Сочи" на стадионе "Фишт" - 4 518 зрителей

"Сочи" сыграл вничью с владивостокским "Лучом" (2:2) в матче 15-го тура Олимп-ФНЛ.

Этот матч прошел на стадионе "Фишт", игру посетили 3 470 зрителей.

Всего на стадионе, построенном к Олимпиаде-2014 и использовавшемся во время ЧМ-2018, "Сочи" провел 5 матчей, средняя посещаемость – 4 518 болельщиков. Общая вместимость стадиона "Фишт" – 47 659 зрителей.

ФНЛ
Теги: Сочи
Сегодня, 11:25
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#3  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 11:53)
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online
Болеет за:
«Динамо К»
Это сразу было ясно как божий день. Даже в лучшие времена на стадион расположенный в центре города ходило в среднем не более 5 тысяч. Этот "Фишт" расположен у черта на куличках и более 5 тысяч никогда не наберет,если только не обяжут бюджетников как в Грозном, да и то не каждый согласится по пробкам,особенно в Адлере,мурыжиться. Самый лучший вариант оставить его для игр сборной.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#2  tiki  Москва (Сегодня, 11:32)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: safonas
это стоило того чтобы построить атм стадион...

и скинуть команду аж из северной столицы


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#1  safonas   (Сегодня, 11:26)
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это стоило того чтобы построить атм стадион...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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