Средняя посещаемость ФК "Сочи" на стадионе "Фишт" - 4 518 зрителей

"Сочи" сыграл вничью с владивостокским "Лучом" (2:2) в матче 15-го тура Олимп-ФНЛ.Этот матч прошел на стадионе "Фишт", игру посетили 3 470 зрителей.Всего на стадионе, построенном к Олимпиаде-2014 и использовавшемся во время ЧМ-2018, "Сочи" провел 5 матчей, средняя посещаемость – 4 518 болельщиков. Общая вместимость стадиона "Фишт" – 47 659 зрителей.